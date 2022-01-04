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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

طالبان تجز رقاب المانيكان
طالبان تجز رقاب المانيكان بحجة أنها مسيئة للإسلام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم منسوب لحركة طالبان، يقوم أعضاؤها بقطع رؤوس الـ "مانيكان" في أفغانستان.

 

في المقطع يظهر أحد أعضاء حركة طالبان وفقا للمزاعم ممسكًا بعدد من "المانيكان" ترتدين ملابس عارضات أزياء، ويقوم بقطع رؤوسهن وإلقائها على الأرض.

 

جاء قطع رؤوس المانيكان بحجة أنها مسيئة للإسلام، فبعد سقوط رأسها على الأرض، تتعالى أصوات أعضاء حركة طالبان بقول "الله أكبر".

 

فيما علت الهتافات بضحكات سخرية وفرح بنجاح عملية جز رقاب المانيكان.

 

أثار المقطع امتعاض وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما وصلت إليه الحركة من أفكار وسلوكيات مثيرة للجدل أصروا على ربطها بالشريعة الإسلامية.

طالبان أفغانستان مانيكان حركة طالبان مقطع فيديو صادم الله أكبر عارضات أزياء الإسلام

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