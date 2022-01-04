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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث تصادم سيارتين

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم  بين سيارتين علي الطريق الزراعي، أمام نزلة كوبري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

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بلاغ 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم  بين سيارة نصف سيرفيس مع سيارة نقل، أمام نزلة كوبرى كفر الدوار اتجاه الإسكندرية.

و انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة إصابة 6 أشخاص كفر الدوار محافظة البحيرة حوادث البحيرة المستشفى العام

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