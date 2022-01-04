إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم سيارتين

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الزراعي، أمام نزلة كوبري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف سيرفيس مع سيارة نقل، أمام نزلة كوبرى كفر الدوار اتجاه الإسكندرية.

و انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.