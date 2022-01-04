تونس.. عبير موسي تدعو لتصنيف النهضة حركة إرهابية

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر فى تونس عبير موسي بضرورة تصنيف حركة النهضة حركة إرهابية بعد الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمس الاثنين.



وكشف وزير الداخلية في ندوة صحفية عن وجود شبهات إرهاب جدية وعمليات تزوير وثائق تهم جوازات السفر ومنح بطاقات هويات وشهادات في الجنسية التونسية بحق وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري.



وقالت عبير موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك "أن "النهضة هي حركة ارهابية باعتراف الدولة التونسية على لسان وزير الداخلية" مضيفة "م يتم تصنيف النهضة كحركة إرهابية تصبح الدولة متواطئة وراعية للإرهاب".

وأكدت موسي ان تصريح وزير الداخلية لها تداعيات قانونية ولا يجب ان تمر مرور الكرام مشيرة بان الشعب من حقه معرفة تفاصيل التهديدات التي يمثلها البحيري للأمن العام.



وقالت موسي ان وزير الداخلية اطلع بنفسه على " الآلة الإعلامية للإخوان وأجنداتهم ولوبياتهم مؤسساتهم وهيئاتهم ومنظماتهم حيث استطاعوا تحويل الملف إلى قضية حقوق إنسان".



وتحدث وزير الداخلية عن بعض التفاصيل المتعلقة بالشبهات الموجهة للبحيري قائلا "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".