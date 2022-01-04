إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

واصلت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية برئاسة محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات لليوم الثاني على التوالى التحقيق في واقعة تقدم أسرة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ببلاغ يتهم شابين بفبركة صور لها على غير الحقيقة ما أثر على حالتها النفسية ودفعها لتناول حبة الغلة السامة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال كلا من والدها خالد شلبي وعبدالله أبوالمجد خطيب شقيقتها وشقيقتها شاهيناز وابنة عمتها حول ظروف وملابسات حالتها النفسية الأخيرة ومايتعلق يتداول صور لها أثرت عليها وتسببت في تعاطيها حبة سامة.

واستمعت النيابة لأقوال كلا من “م .ا “و"ع. ا "وهما عم وخال المتهم الأول وعم المتهم الثاني في بلاغ أسرة بسنت حول ملابسات اتهام أسرة بسنت للشابين "ا .ش" طالب ثانوي أزهري و"ع.م"طالب جامعي ومدى علمهم بواقعة نشرهما لصور من عدمه .

وأفادت مصادر أمنية بالغربية أنه تم الدفع بحراسة أمنية مشددة وطواقم من قوات الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف الجهات الأمنية من ديوان شرطة مركز كفر الزيات إلي مقر مجمع محاكم ونيابات كفرالزيات لعرضهما خلال الفترة المسائية.

ضبط المتهمين في واقعة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

كانت أجهزة مديرية أمن الغربية قد نجحت إشراف اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام في ضبط الشابين المتهمين في واقعة الفتاة “ بسنت شلبي" ضحية الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام. بعد تقدم والدها وأسرتها ببلاغ الي نيابة كفرالزيات بإتهام شابين بنشر صور مفبركة لها ما أثر على حالتها النفسية وقيامه بتناول حبة غلة للتخلص من حياتها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية والرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفرالزيات في تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ا ا" و "ع. ش" ، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات التي يشرف عليها المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات.

وكانت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قد شهدت مصرع فتاة في العقد الثاني إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة" ، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالي القرية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من مستشفي طنطا الجامعي محافظة الغربية بوصول بسنت. خ. ش "17 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوى الازهري ، ومقيمة قرية كفر يعقوب دائرة مركز كفرالزيات التابع لمحافظة الغربية مصابة بحالة اعياء " ادعاء تناول مادة سامة - وتوفيت فور وصولها".

وبسؤال اسرتها أكدت قيام الفتاة بتناولها قرص كيماوي يستخدم لخفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وكشفت شاهيناز شقيقة ضحية الصور المفبركة تفاصيل انتحار الفتاة بسنت خالد قائلة، : "والدها شاهد مقطع فيديو منشور ليها بين شباب القرية من غير وجهها، ركبوا وجهها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو ليها، وقالت لأبوها الصور دى متفبركة.

وأضافت أن شقيقتها دخلت تصلى فى حجرتها وأخذت حبة الغلة السامة عندما تنمر مدرس عليها فى درس خصوصى وقال لها إنتى تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء.

وباشرت نيابة كفرالزيات برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق في الأقوال الجديدة التي أضافها والد الفتاة في محضر الشرطة الخاص بوفاتها وقدم صور وفيديو الذي تم تداوله عن ابنته بعد فبركتهم من قبل شابين بالقرية هذا ولازالت التحقيقات جارية في نيابة كفرالزيات.