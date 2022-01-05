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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

440 ألف شركة صغيرة في بريطانيا مهددة بالتوقف عن العمل

بريطانيا
بريطانيا

أكد اتحاد الشركات الصغيرة ببريطانيا، أن أزمة تأخر سداد المدفوعات ليست جديدة في بريطانيا لكنها تضاعفت منذ بداية وباء كورونا حيث حذر من توقف أكثر من 440 ألف شركة، ودعا إلى دخل حكومي لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وبحسب بيان للاتحاد نشر عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فإن 30 في المئة من الشركات البريطانية أبلغت عن تأخر في السداد خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأن المشكلة تهدد قابلية استمرار أعمال 8 في المئة من الشركات.

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ويقول الاتحاد إن 400 ألف شركة صغيرة في بريطانيا أغلقت أبوابها لأسباب مختلفة منذ بداية الوباء ويدعم هذا القطاع نحو 13 مليون وظيفة في عموم المملكة المتحدة.

وتواجه الشركات الصغيرة تحديات أخرى منها الفحوصات الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أزمة الطاقة التي بدأت تلقي بظلالها على عمل تلك الشركات.

ويحذر الخبراء من تحديات قادمة منها الزيادة في ضريبة الوظائف أي مساهمات التأمين الوطني وزيادة ضرائب الأرباح وارتفاع تكاليف التشغيل.

المملكة المتحدة ضرائب الشركات الصغيرة بريطانيا وباء كورونا

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