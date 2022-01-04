تعرف على تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين.. و100 ألف وحدة إيجار.. فيديو

لجميع شرائح المجتمع

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على متابعة الموقف التنفيذي بمشروع “سكن كل المصريين" بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه تم مناقشةـ العمل على توفير قطع أراضي جديدة، خاصة بعد توجيهات الرئيس بضرورة العمل على وجود 100 ألف وحدة سكنية بالإيجار.

وتابع عمرو خطاب، أنه سيكون هناك دراسة عن أهم الأماكن التي سيتم عمل فيها مشروع الـ 100 ألف وحدة سكنية بالإيجار.

لجميع شرائح المجتمع

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تجابه التشوه العمراني وتسعى لوجود أماكن بديلة، مؤكدا انه يتم توفير سكن لجميع شرائح المجتمع المصري "(محور منحفضى الدخل - محور الإسكان المتوسط - محور الإسكان فوق المتوسط).