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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب يتخلص من حياته شنقًا داخل مسكنه بالقناطر الخيرية في القليوبية

جثة
جثة

تخلص شاب من قرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر بمحافظة القليوبية من حياته شنقا حيث عثر على جثته داخل منزل أسرته معلقة في جنش بالسقف لمروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة. 
تلقي العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من الأهالي عن قيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته شنقا داخل منزله بقرية قرنفيل.
انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر وبالفحص تبين قيام المدعو  أحمد ر ف 21 سنة عامل بمصنع ومقيم قرية قرنفيل بالتخلص من حياته شنقا، داخل شقة خاصة بالدور الثاني بمنزل والده بالقرية حيث كان يعاني من حالة نفسية واكتئاب. 
وبسؤال أهل المتوفى والده وشقيقه قررا أنهما أثناء تواجدهما بالدور الأرضي بالمنزل فوجئا بشقيق المتوفى يخبرهما بأن شقيقه المتوفى معلق بحبل في رقبته بجنش المروحة بالشقة العلوية.   وباستطلاع الأمر فوجئا بالمتوفى معلقا في سقف غرفة النوم. 
وأشار إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية إثر تعرضه لحادث مما تسبب له في حالة اكتئاب ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة أو يشتبه في كون الحادث جنائيا وتولت النيابة التحقيق. 

القليوبية القناطر القناطر الخيرية محافظة القليوبية النيابة العامة

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