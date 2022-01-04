كوريا الجنوبية: سنواصل الدعم الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها ستواصل تقديم الدعم الدبلوماسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على نظام منع الانتشار النووي.

وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى توجه النائب الأول لوزير الخارجية الكوري تشوي جونغ-كون إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث تجري الجولة الثامنة من المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، موضحة أنه سيلتقي كلا من ممثلي إيران ومجموعة "5+1"، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا.

وتأمل كوريا الجنوبية في أن تخلق زيارة تشوي إلى فيينا فرصة لإيجاد حل لقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى سول، على الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في المفاوضات المتعددة الأطراف، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الدول المعنية بشأن هذه المسألة وسط النزاع الدبلوماسي المطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ7 مليارات دولار (حوالي 8.3 تريليون وون).

وكانت إيران قد فتحت حسابات في بنكين كوريين جنوبيين باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات، لكن الحكومة الأمريكية وضعت البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وتوقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات، وتطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة لدى البنكين الكوريين.

