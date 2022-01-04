خطوة بسيطة تساعد الآباء على تناول أبنائهم الأطعمة الصحية

يشعر أغلب الآباء والأمهات باليأس من دفع أبنائهم على تناول الأطعمة الصحية ، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أستون عن حيلة سهلة يمكن للآباء تطبيقها لجعل أبنائهم يشعرون بالرضا من تناول الخضروات دون دفعهم على الأمر.

كيف تدفع الأطفال على تناول الأطعمة الصحية ؟





ووجد الباحثون، إن المفتاح هو الابتسام ، حيث قد يأكل الأطفال ضعف عدد الخضروات إذا رأوا آباءهم أو البالغين من حولهم يستمتعون بتناول نفس الطعام ، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



وأضاف الخبراء، أنه يساعد هذا الاكتشاف الأطفال على تطوير مذاق أكبر للخضروات الأقل شهرة مثل البروكلي النيء، وتسهيل الأكل الصحي للأطفال بشكل عام. ومع ذلك ، ركزت تجربة الفريق بشكل أساسي على الأطفال الصغار الذين لم يسبق لهم تجربة البروكلي من قبل، مما يعني أن الأوان قد يكون متأخراً بالنسبة لمن يعانون من صعوبة في تناول الطعام.



وقالت عالمة النفس كاتي إدواردز من جامعة أستون في برمنغهام وزملاؤها، أنه "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن مراقبة الآخرين يستمتعون بتناول الخضروات تزيد من إقبال الأطفال على تناولها.

كيف تدفع الأطفال لتناول الأطعمة الصحية ؟



وأضافت إدواردز ، أن إظهار الاستمتاع بالخضروات يمكن أن يشجع الأطفال على تناول الأطعمة الصحية، وقام الباحثون بالتجربة على 111 طفلًا بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 4-6 سنوات وعرضوا لهم ثلاثة مقاطع فيديو.



وفي اثنين من مقاطع الفيديو ، ظهر على الأطفال شخص بالغ غير مألوف يأكل البروكلي النيئ بتعبير إيجابي أو محايد على الوجه، وفي الفيديو الثالث ، الذي استخدم كعنصر تحكم ، لم يكن متعلقًا بالطعام.



وبعد ذلك ، طلب الفريق من الآباء تقييم رغبة كل طفل في تجربة البروكلي الغير مطهي، وتم تسجيله باستخدام مقياس من سبع نقاط من الابتعاد عنه إلى بلعه وقبوله معًا وتناولهم للخضروات وفقًا لعدد جرامات البروكلي المستهلكة.



ووجد الخبراء، أن الأطفال الذين تناولوا البروكلي الغير مطهي لم يشعروا بمذاقه المر، وقد يكون أحد التفسيرات للتأثير المفيد لتعبيرات الوجه الإيجابية أثناء تناول الأطعمة الصحية هو أن نقل الاستمتاع بالطعام يعطي المراقب معلومات حول سلامة الطعام وقابليته للاستساغة.