نصائح للوقاية من خراج الأسنان.. تناول الطعام الصحي أهمها

خراج الأسنان عبارة عن جيب من القيح ناتج عن عدوى بكتيرية، يمكن أن يحدث الخراج في مناطق مختلفة من الأسنان، لأسباب مختلفة، يحدث الخراج حول الذروي (per-e-AP-ih-kul) عند طرف الجذر ، بينما يحدث خراج اللثة (per-e-o-DON-tul) في اللثة بجانب جذر السن، تشير المعلومات الواردة هنا تحديدًا إلى الخراجات حول الذروة.

عادة ما يحدث خراج الأسنان حول الذروة نتيجة عدم علاج تجويف الأسنان أو إصابة أو عمل أسنان سابق.

يعالج أطباء الأسنان الخراج عن طريق تجفيفه والتخلص من العدوى، قد يكونون قادرين على إنقاذ الأسنان من خلال علاج قناة الجذر، ولكن في بعض الحالات قد يحتاج السن إلى قلعه، يمكن أن يؤدي ترك الخراج دون علاج إلى مضاعفات خطيرة، بل ومهددة للحياة، وفقا لما نشره موقع mayoclinic.

أعراض الخراج

تشمل علامات وأعراض خراج الأسنان ما يلي:

-وجع أسنان حاد ومستمر نابض يمكن أن ينتشر إلى عظم الفك أو الرقبة أو الأذن

-الحساسية لدرجات الحرارة الساخنة والباردة

-حساسية لضغط المضغ أو العض

-حمى

-تورم في وجهك أو خدك

-تورم الغدد الليمفاوية تحت الفك أو الرقبة

-اندفاع مفاجئ لرائحة كريهة وطعم كريه ، سائل مالح في فمك وتسكين الآلام ، إذا تمزق الخراج

-صعوبة التنفس أو البلع

متى ترى الطبيب؟

راجع طبيب أسنانك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض لخراج الأسنان.

إذا كنت تعاني من حمى وتورم في وجهك ولا يمكنك الوصول إلى طبيب أسنانك ، فانتقل إلى غرفة الطوارئ. اذهب أيضًا إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو البلع، قد تشير هذه الأعراض إلى انتشار العدوى بشكل أعمق في الفك والأنسجة المحيطة أو حتى مناطق أخرى من الجسم.

الوقاية من الخراج

تجنب تسوس الأسنان ضروري لمنع خراج الأسنان، اعتني بأسنانك جيدًا لتجنب تسوس الأسنان:

-استخدم مياه الشرب المفلورة.

-اغسل أسنانك مرتين يوميًا على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

-استخدم خيط تنظيف الأسنان أو منظف ما بين الأسنان لتنظيف ما بين أسنانك بشكل يومي.

-استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

-تناول طعامًا صحيًا ، مع الحد من تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة بين الوجبات.

-قم بزيارة طبيب أسنانك لإجراء الفحوصات الدورية والتنظيفات المهنية.

-ضع في اعتبارك استخدام مطهر أو غسول فم يحتوي على الفلورايد لإضافة طبقة إضافية من الحماية ضد تسوس الأسنان.

علاج الخراج

-فتح (شق) وتصريف الخراج، سيقوم طبيب الأسنان بعمل شق صغير في الخراج ، مما يسمح للصديد بالخروج ، ثم يغسل المنطقة بالماء المالح (محلول ملحي). في بعض الأحيان ، يتم وضع مصفاة مطاطية صغيرة لإبقاء المنطقة مفتوحة للتصريف بينما يقل التورم.

-قم بعمل قناة الجذر. يمكن أن يساعد ذلك في القضاء على العدوى والحفاظ على أسنانك، للقيام بذلك ، يقوم طبيب أسنانك بالثقب لأسفل في أسنانك ، ويزيل النسيج المركزي المصاب (اللب) ويستنزف الخراج، ثم يملأ ويغلق حجرة لب السن وقنوات الجذر، قد يتم تغطية السن بتاج لجعله أقوى ، خاصةً إذا كان سنًا خلفيًا، إذا كنت تهتم بأسنانك المستعادة بشكل صحيح ، فيمكن أن تستمر مدى الحياة.

اسحب السن المصابة، إذا تعذر حفظ السن المصابة، فسيقوم طبيب أسنانك بخلع السن وتصريف الخراج للتخلص من العدوى.

-وصف المضادات الحيوية، إذا كانت العدوى مقتصرة على منطقة الخراج ، فقد لا تحتاج إلى مضادات حيوية. ولكن إذا انتشرت العدوى إلى الأسنان القريبة أو الفك أو مناطق أخرى ، فمن المحتمل أن يصف طبيب الأسنان المضادات الحيوية لمنع انتشارها. قد يوصي أيضًا بالمضادات الحيوية إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف.