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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على صحة القلب و الأسنان؟

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

لا تزال السلامة والآثار الصحية طويلة المدى لاستخدام "الفيب" السجائر الإلكترونية أو غيرها من منتجات التدخين الإلكتروني غير معروفة جيدًا، في سبتمبر 2019 بدأت السلطات الصحية الفيدرالية والولائية التحقيق في تفشي مرض رئوي حاد مرتبط بالسجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الإلكتروني الأخرى كـ "الفيب" .

 

ينطوي التدخين الإلكتروني" الفيب" على مخاطر ، بغض النظر عن ما تقوم به. إن البدء في استخدام السجائر الإلكترونية ، أو التحول من السجائر إلى السجائر الإلكترونية ، يزيد من خطر تعرضك لآثار صحية مدمرة. الخيار الأكثر أمانًا ، وفقًا لمصدر جمعية السرطان الأمريكية ، هو تجنب التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping والتدخين تمامًا.

لا تزال الأبحاث حول الآثار الصحية للتدخين الإلكتروني جارية ، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نفهم المخاطر طويلة المدى.

إليك ما نعرفه حاليًا عن تأثيرات تدخين السجائر الإلكترونية مع النيكوتين وبدونه، وفقا لما نشره موقع healthline .

 

كيف يؤثر الفيب على القلب؟

تشير الأبحاث الأولية إلى أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vapingيشكل مخاطر على صحة القلب.

أشار مؤلفو مراجعة عام 2019 إلى أن الهباء الجوي السائل الإلكتروني يحتوي على جسيمات وعوامل مؤكسدة وألدهيدات ونيكوتين. عند استنشاقها ، من المرجح أن تؤثر هذه البخاخات على القلب والدورة الدموية.

 

وجد تقرير صدر عام 2018 عن مطبعة الأكاديميات الوطنية (NAP) دليلًا مهمًا على أن أخذ نفخة من سيجارة النيكوتين الإلكترونية يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.

وصف المؤلفون أيضًا أدلة معتدلة تشير إلى أن أخذ نفخة من السيجارة الإلكترونية يزيد من ضغط الدم، كلاهما يمكن أن يؤثر على صحة القلب على المدى الطويل.

قيمت دراسة أجريت عام 2019 البيانات من مسح وطني لما يقرب من 450.000 مشارك ولم تجد أي ارتباط مهم بين استخدام السجائر الإلكترونية وأمراض القلب.

ومع ذلك، فقد وجدوا أن الأشخاص الذين يدخنون كل من السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة أخرى لعام 2019 تستند إلى نفس المسح الوطني أن استخدام السجائر الإلكترونية مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والذبحة الصدرية وأمراض القلب.

استخدم مؤلفو دراسة 2018 بيانات من دراسة استقصائية صحية وطنية مختلفة للتوصل إلى استنتاج مماثل: يرتبط التدخين الإلكتروني - الفيبينج - vapingاليومي بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية ، حتى عند أخذ عوامل نمط الحياة الأخرى في الاعتبار.

أخيرًا ، تشير مراجعة عام 2017 مصدر موثوق لتأثيرات القلب والأوعية الدموية للتدخين الإلكتروني إلى أن السجائر الإلكترونية قد تشكل مخاطر معينة على القلب والدورة الدموية ، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أحد أشكال أمراض القلب.

ومع ذلك ، خلص الباحثون إلى أنه ، بشكل عام يُعتقد أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping - أقل ضررًا للقلب من تدخين السجائر.

 

كيف يؤثر الـفيب على الأسنان و اللثة؟

يبدو أن التدخين الإلكتروني  الفيب له عدد من الآثار السلبية على صحة الفم ،على سبيل المثال  أفادت دراسة أجريت عام 2018 أن التعرض لهباء السجائر الإلكترونية يجعل أسطح الأسنان أكثر عرضة لتطور البكتيريا، استنتج المؤلفون أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج - vapingقد يزيد من خطر حدوث تسوس الأسنان.

 

تشير دراسة أخرى من عام 2016 إلى أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping - مرتبط بالتهاب اللثة ، وهو عامل معروف في تطور أمراض اللثة.

 

وبالمثل ، أفادت مراجعة عام 2014 أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج Vaping قد يؤدي إلى تهيج في اللثة والفم والحلق.

 

أخيرًا ، خلص تقرير NAPنفسه لعام 2018 إلى أن هناك بعض الأدلة على أن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين والنيكوتين يمكن أن تلحق الضرر بخلايا وأنسجة الفم لدى الأشخاص الذين لا يدخنون السجائر.

 

السجائر الالكترونية التدخين الإلكتروني تدخين السجائر الإلكترونية صحة الفم امراض اللثة

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