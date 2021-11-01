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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبرزها التدخين .. 6 حالات تتسبب في انتفاخ العينين

العينين
العينين

تعتبر انتفاخات العينين من المشكلات المزعجة للكثير من الأشخاص، الذين يحاولون بشكل مستمر البحث عن طرق للتصدي لها وعلاجها.

وللتوصل إلى علاج لهذه المشكلة، ينبغي أولاً أن يتم التعرف على سبب حدوثها. فبينما يعتقد الكثيرون أنها ناتجة عن قلة النوم أو الإرهاق، إلا أن سببها قد يكون أكبر من ذلك.

وفي هذا السياق، تحدثت طبيبة العيون روشني باتيل لصحيفة «ذا صن» البريطانية، عن بعض العوامل المتسببة في انتفاخ العينين، مشيرة إلى أن بعضها خطير ومقلق وينبغي استشارة الطبيب بشأنه.


وهذه العوامل هي:


1 - أمراض المناعة الذاتية:
أكدت باتيل أن انتفاخ العينين قد يكون نتيجة إصابة الشخص بأمراض المناعة الذاتية، والتي تنتج عن مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم الصحية.

وأشارت طبيبة العيون إلى أن هذه الأمراض قد تكون وراثية، مؤكدة على ضرورة أن يقوم الشخص الذي يعاني من انتفاخ العينين بزيارة الطبيب إذا كان لديه تاريخ عائلي لهذه الأمراض المناعية.


2 - الحساسية:
تقول باتيل: «تتسبب الحساسية الغذائية أو حساسية الغبار أو الحساسية التي تتسبب بها الحيوانات الأليفة في انتفاخ العينين والشعور بوخز بهما».

وتضيف: «إذا لم تكن متأكداً من عدم إصابتك بأي نوع من الحساسية، فيجب عليك إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من ذلك الأمر».


3 - احتباس السوائل:
تقول باتيل إنه مع تقدم الأشخاص في العمر يصبح الجلد تحت الجفن أرقاً، وتنتشر مشكلة احتباس السوائل في العينين.

وأضافت: «يمكن أن يكون هذا أكثر وضوحاً بشكل خاص عند الاستيقاظ ويمكن أن يظهر بعد تناول وجبة مالحة».


4 - التدخين:
أكدت باتيل أن التدخين يمكن أن يساهم في انتفاخ العين لأن النيكوتين الموجود في السجائر يعطل أنماط النوم.

وأضافت: «التدخين أيضاً يكسر مرونة الجلد ويقلل إنتاج الكولاجين مما قد يتسبب في ظهور الجلد منتفخاً أو مترهلاً».


5 - التعرض للشمس:
تقول باتيل: «إذا كانت عيناك تتعرضان للشمس بشكل مفرط، فإنهما ستنتفخان وتلتهبان كاستجابة طبيعية لهذا التعرض. هذه هي طريقة جسمك لمحاولة حماية عينيك».


6 - الإكزيما:
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)، فإن هواء الشتاء يمكن أن يجعل العيون المنتفخة أسوأ بشكل كبير، على حد قول باتيل.


وأضافت أن «الإكزيما يمكن أن تسبب تهيجاً في العينين والجفون، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الانتفاخ لأن آلية الدفاع الطبيعية للبشرة هي حماية عينيك».
 

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