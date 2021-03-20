علاج خراج الاسنان .. 3 طرق تختلف حسب الحالة

يعد الخراج من اكثر المشكلات الصحية التى تنتشر بشكل واسع بين البشر ويسبب الما يصعب تحمله .. فما هى طرق علاجه؟

ووفقا لما فى موقع " mayoclinic " الهدف من العلاج هو التخلص من العدوى المتسببة فى ظهور الخراج التى تختلف حسب درجة الاصابة. لتحقيق ذلك ، قد يقوم طبيب أسنانك بما يلي:





فتح (شق) وتصريف الخراج: سيقوم طبيب الأسنان بعمل شق صغير في الخراج ، مما يسمح للصديد بالخروج ، ثم يغسل المنطقة بالماء المالح (محلول ملحي)، في بعض الأحيان توضع مصفاة مطاطية صغيرة لإبقاء المنطقة مفتوحة للتصريف بينما يقل التورم.





حشو عصب: يمكن أن يساعد ذلك في القضاء على العدوى والحفاظ على أسنانك، للقيام بذلك ، يقوم طبيب أسنانك بالثقب لأسفل في أسنانك ، ويزيل النسيج المركزي المصاب (اللب) ويستنزف الخراج، ثم يملأ ويغلق حجرة لب السن وقنوات الجذر، قد يتم تغطية السن بتاج لجعله أقوى ، خاصةً إذا كان سنًا خلفيًا، إذا كنت تهتم بأسنانك المستعادة بشكل صحيح ، فيمكن أن تستمر مدى الحياة.





خلع السن المصاب: إذا تعذر حفظ السن المصاب ، فسيقوم طبيب أسنانك بخلع السن وتصريف الخراج للتخلص من العدوى.

وصف المضادات الحيوية: إذا اقتصرت العدوى على منطقة الخراج ، فقد لا تحتاج إلى مضادات حيوية، ولكن إذا انتشرت العدوى إلى الأسنان القريبة أو الفك أو مناطق أخرى ، فمن المحتمل أن يصف طبيب الأسنان المضادات الحيوية لمنع انتشارها، قد يوصي أيضًا بالمضادات الحيوية إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف.





نمط الحياة والعلاجات المنزلية

أثناء تعافي المنطقة ، قد يوصي طبيب أسنانك بهذه الخطوات للمساعدة في تخفيف الشعور بعدم الراحة:

اشطف فمك بالماء الدافئ والملح.

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل أسيتامينوفين (تايلينول ، وغيره) وإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) حسب الحاجة.





من المهم زيارة الطبيب عند الاصابة بخراج الاسنان ويجب أن تركز على بعض المعلومات التى تخبرها به لتساعده فى علاجك بشكل دقيق وصحيح، وهى:





اكتب قائمة بأي أعراض تعاني منها ، بما في ذلك أي أعراض قد لا تبدو ذات صلة بألم الأسنان أو الفم.

أعد قائمة بجميع الأدوية ، والفيتامينات ، والأعشاب أو المكملات الغذائية الأخرى التي تتناولها ، وجرعاتها.

جهز أسئلة لطرحها على طبيب أسنانك.



