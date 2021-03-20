لن تتوقع.. 3 فوائد غير متوقعة لزيت جوز هند على الأسنان

1. يقلل البلاك

يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند لأسنانك في التخلص من البلاك ، وبالتالي منع ظهور أمراض اللثة، ويعتبر تراكم الترسبات السنية السبب الرئيسي لأمراض اللثة ، لذا فإن استخدام زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في تقليل تراكم البلاك وعلامات التهاب اللثة.

2. يقتل البكتيريا الضارة

من الفوائد الرئيسية لاستخدام زيت جوز الهند قدرته على قتل بكتيريا الفم الضارة، ووفقًا للدراسات ، فإن حمض اللوريك الموجود في الزيت فعال للغاية في محاربة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة.





3. يمنع تسوس الأسنان