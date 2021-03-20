لن تتوقع.. 3 فوائد غير متوقعة لزيت جوز هند على الأسنان

العناية بالجسم لا تكتمل بدون رعاية الأسنان المناسبة، فالعناية بالأسنان مهمة لفم نظيف وخالٍ من البكتيريا، يساعد على منع الالتهابات وتسوس الأسنان، وترتبط صحة الفم السيئة بشكل غير مباشر بالعديد من المشكلات الأخرى مثل أمراض القلب والخرف ومشاكل التنفس أيضًا.
ووفقا لما قدمه موقع boldsky إليكم ابرز فوائد زيت جوز الهند على صحة الاسنان..
1. يقلل البلاك
يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند لأسنانك في التخلص من البلاك ، وبالتالي منع ظهور أمراض اللثة، ويعتبر تراكم الترسبات السنية السبب الرئيسي لأمراض اللثة ، لذا فإن استخدام زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في تقليل تراكم البلاك وعلامات التهاب اللثة.
2. يقتل البكتيريا الضارة
من الفوائد الرئيسية لاستخدام زيت جوز الهند قدرته على قتل بكتيريا الفم الضارة، ووفقًا للدراسات ، فإن حمض اللوريك الموجود في الزيت فعال للغاية في محاربة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة.
3. يمنع تسوس الأسنان
يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند لأسنانك في محاربة بكتيريا Streptococcus mutans وبكتيريا Lactobacillus التي تعد السبب الرئيسي لتسوس الأسنان، وأشارت دراسات مختلفة إلى أن زيت جوز الهند هو إجراء فعال للحد من نمو البكتيريا، قم بتدليك زيت جوز الهند على اللثة لمدة 20-25 يومًا متتاليًا ، وقد تجد الفرق. اقض 9-10 دقائق في التدليك.