أسباب الإصابة بالإمساك.. أخصائية تغذية علاجية توضح

قالت ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية، إن كل ما ينتشر حول وجود علاقة بين الرجيم والأكل الصحي والإصابة بالإمساك، متابعة: طريقة تناول الطعام هي السبب الرئيسي في الإصابة بالإمساك.



وأضافت “ريهام العراقي” خلال حوارها ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن من أهم أسباب الإصابة بالإمساك هو عدم تناول كميات كبيرة من المياه، متابعة: كل جسم يحتاج إلى كمية مياه مختلفة عن غيره.

وأكدت أن شرب المياه خلال الطعام لا يتسبب في الإصابة بدهون البطن، بل شرب المياه خلال الطعام يساعد في سد الشهية.



وفي سياق آخر، قالت الدكتورة ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن قد تؤدي إلى تكيس المبايض بسبب مقاومة الأنسولين، كما لأن عدم شعور الخلايا بالإنسولين يؤدي إلى تخزين الدهون بشكل غير عادي، وزيادة الوزن.

وأضافت ريهام العراقي خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بيستا هو منتج به 3 أنواع من الألياف ويساعد من لا يستطيعون عمل دايت، حيث يعمل على امتصاص المياه بالمعدة، وإفراز مادة لعمل حيز أكبر في المعدة وبالتالي التحكم في الشهية.

وأوضحت أن بيستا يحتوي على الكروميوم وهو معدن لتحسين حساسية الأنسولين، بالإضافة إلى فيتامين سي، والذي أصبح مفيد بشكل جيد للمناعة وحرق الدهون.