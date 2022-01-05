سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5- 1- 2022

سجلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تداولات اليوم الأربعاء 5 يناير 2022، الاستقرار على سعر الإغلاق أمس بشبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، حيث جاء متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهرت أحدث التقارير عبر المواقع الإلكترونية للبنوك استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك، وذلك عند مستويات 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وعلى نفس مستويات أمس جاءت مستويات شراء وبيع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر جاء عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعرض ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعند نفس أسعار أمس جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فرع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر صرف سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.