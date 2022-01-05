عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع تطوير شارع 45 .. نقلة نوعية في أهم محاور الإسكندرية |شاهد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع مشروع تطوير شارع 45

قال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إن جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق وأعلى من المعدل الزمني المحدد، مؤكداً أن جميع الأعمال سيتم الانتهاء منها في 30 مايو 2022. 
وأشار إلى أنه عقب انتهاء المشروع سيتم القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف، لافتا إلى أنه في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل. 
وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية وإدارة مرور الإسكندرية وإنشاء تحويلة مرورية بطريق 45 بالكورنيش، مؤكدا أن تلك التحويلة لم تشعر المواطنين بأي ازدحام أو تكدس مروري بالمنطقة. 
 

وأضاف أنه تم عمل علامات إرشادية للتسهيل على المواطنين السير في الشوارع البديلة لحين الإنتهاء من المشروع. وتم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي إزدحام أو تكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع.

من جانبه، أكد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس أن مشروع تطوير أنفاق وكباري شارع 45 جزء من المشروعات العملاقة في الإسكندرية، التي نالت حظًا كبيرًا من اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأشاد أبوكليلة بالمشروع، الذي سيكون له عظيم الأثر في حل أزمة مرورية طالما عانى منها سكان الإسكندرية، وخاصة في فصل الصيف، نظرًا لأن شارع 45 شارع محوري يصل الطريق الزراعي بالصحراوي وحاليًا بمحور المحمودية بكورنيش المدينة.

 

يذكر أنه من المنتظر أن يساهم مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، فى حل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة، وهي مشكلة الزحام المروري، نظرًا لأنه محور مروري هام.

يبدأ النفق من شارع السادات بعرض ١٩ متر، عباره عن ٣ حارات للدخول و ٣ حارات للخروج بطول ١٥٠ متر تقريبا مفتوح من الأعلى.

ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض ٣ حارات دخول و ٣ حارات خروج بطول ٦٠ مترا بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٢٤ مترل يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض ٢ وربع متر وارتفاع ٣ أمتار.

وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد ٢ كوبري عباره عن ٣ حارات للخروج و ٣ حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول ٢٠٠ متر تقريبا لك برى الخروج من النفق بطول ١٢٠ متر تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق.

كما يوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول ٢٥٠ متر تقريبا وعرض ٦ متر وارتفاع من ٦ الي ٨ متر عن سطح البحر.

ويوجد مدخلان لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما الي الجهة المقابلة من البحر اما الصعود للمشي على رصيف الكورنيش البحري او النزول الي الشاطئ بأطوال ١٤٠ متر تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات، كما سيتم توسعة الطريق من ٦ الي ١٠ حارات بعرض ٣٥ متر تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض ٢ متر + ٢ رصيف مشاه على الجانبين بطول ٦٠٠ متر تقريبا.

بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ وهي زيادة حارات الكورنيش من ٦ الي ١٠ حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول ٤،٤ متر تقريبا بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول ٦٠٠ متر، كما تم الأخذ في الاعتبار جميع التوسعات المرورية المستقبلية.

 

 

الاسكندرية محافظة الاسكندرية المشروعات اللواء محمد الشريف نفق المشاة إنشاء نفق وكباري محافظ الاسكندرية طريق الجيش انفاق المشاة

موضوعات متعلقة

غلق 277 منشأة و28 مقهى والتحفظ على 15809 حالة إشغال في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية ووزيرة البيئة يتفقدان عددا من المنشآت الصناعية بالإسكندرية

جامعة الإسكندرية فى المركز 617 عالمياً وفقاً للأداء الأكاديمي لعام 2022

وكيل الوزارة بالإسكندرية يشدد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الأوقاف

طرح مزايدات علنية ومناقصات في الإسكندرية.. تعرف على الشروط والمواعيد

حملات مفاجئة لمنع انتشار القمامة والتصدي لظاهرة النباشين في الإسكندرية

الإسكندرية .. افتتاح تطوير محطة المنشية 1 بتكلفة 50 مليون جنيه

محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة الدورية لرفع كفاءة الإضاءة العامة بالشوارع والميادين

ترشيحاتنا

تثبيت دائم وفصل بحكم قضائي.. الشيوخ يزف بشرى سارّة لموظفى القطاع الخاص| فيديو

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

بعد ارتكابهم مخالفات إدارية.. مسئولون بالقومية للتأمين الاجتماعي يواجهون عقوبة الفصل من الخدمة

اتحاد الكرة يضع ترتيبات الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.. اليوم

بسبب الرجال.. أمريكية تتزوج من لونها المفضل .. شاهد

عام وخاص.. تعرف على طرق إلغاء التوكيل بالشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

القصة الكاملة لقضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة |فيديو

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

«الصحة العالمية» عن متحور أوميكرون: أعراضه أخف من بقية المتحورات

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

فيديو

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

منه لله اللي صورني.. قصة رقص مدرسة في المنصورة

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ