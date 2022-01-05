مشروع تطوير شارع 45 .. نقلة نوعية في أهم محاور الإسكندرية |شاهد

قال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إن جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق وأعلى من المعدل الزمني المحدد، مؤكداً أن جميع الأعمال سيتم الانتهاء منها في 30 مايو 2022.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء المشروع سيتم القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف، لافتا إلى أنه في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية وإدارة مرور الإسكندرية وإنشاء تحويلة مرورية بطريق 45 بالكورنيش، مؤكدا أن تلك التحويلة لم تشعر المواطنين بأي ازدحام أو تكدس مروري بالمنطقة.



وأضاف أنه تم عمل علامات إرشادية للتسهيل على المواطنين السير في الشوارع البديلة لحين الإنتهاء من المشروع. وتم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي إزدحام أو تكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع.

من جانبه، أكد النائب إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس أن مشروع تطوير أنفاق وكباري شارع 45 جزء من المشروعات العملاقة في الإسكندرية، التي نالت حظًا كبيرًا من اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد أبوكليلة بالمشروع، الذي سيكون له عظيم الأثر في حل أزمة مرورية طالما عانى منها سكان الإسكندرية، وخاصة في فصل الصيف، نظرًا لأن شارع 45 شارع محوري يصل الطريق الزراعي بالصحراوي وحاليًا بمحور المحمودية بكورنيش المدينة.

يذكر أنه من المنتظر أن يساهم مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، فى حل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة، وهي مشكلة الزحام المروري، نظرًا لأنه محور مروري هام.

يبدأ النفق من شارع السادات بعرض ١٩ متر، عباره عن ٣ حارات للدخول و ٣ حارات للخروج بطول ١٥٠ متر تقريبا مفتوح من الأعلى.

ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض ٣ حارات دخول و ٣ حارات خروج بطول ٦٠ مترا بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٢٤ مترل يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض ٢ وربع متر وارتفاع ٣ أمتار.

وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد ٢ كوبري عباره عن ٣ حارات للخروج و ٣ حارات للدخول لكل منهما ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول ٢٠٠ متر تقريبا لك برى الخروج من النفق بطول ١٢٠ متر تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق.

كما يوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول ٢٥٠ متر تقريبا وعرض ٦ متر وارتفاع من ٦ الي ٨ متر عن سطح البحر.

ويوجد مدخلان لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما الي الجهة المقابلة من البحر اما الصعود للمشي على رصيف الكورنيش البحري او النزول الي الشاطئ بأطوال ١٤٠ متر تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات، كما سيتم توسعة الطريق من ٦ الي ١٠ حارات بعرض ٣٥ متر تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض ٢ متر + ٢ رصيف مشاه على الجانبين بطول ٦٠٠ متر تقريبا.

بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ وهي زيادة حارات الكورنيش من ٦ الي ١٠ حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول ٤،٤ متر تقريبا بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول ٦٠٠ متر، كما تم الأخذ في الاعتبار جميع التوسعات المرورية المستقبلية.