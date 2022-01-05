الأهلي ينتظر موقف أبو جبل مع الزمالك لحسم الصفقة

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي النادي الأهلي يترقبون موقف محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك من تجديد عقده من عدمه مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "الأهلي يتمسك بضم محمد أبو جبل في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز حراسة المرمى مع محمد الشناوي وعلي لطفي مع فتح باب الإعارة أمام مصطفى شوبير في الموسم المقبل".

وأضاف: "محمد أبو جبل لم يفاتحه مسؤولي نادي الزمالك حتى الآن فى ملف تجديد عقده خاصة ان عقده ينتهى فى نهاية الموسم الجاري".