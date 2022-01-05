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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تجربة في العام الجديد..

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً نحو بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق صاروخا نحو بحر اليابان

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، في أول استعراض للقوة لبيونج يانج في 2022.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

فيما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بأن حكومة اليابان شكلت مركز استجابة للأزمات تابع لمكتب رئيس الوزراء الياباني في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي محتمل.

وقالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

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وتعد تجربة اليوم الأولى كوريا الشمالية في 2022، بعدما أطلقت بيونج يانج صاروخا باليستيا جديدا أطلقته غواصة في أكتوبر من العام الماضي.

وتستمر كوريا الشمالية في تطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة، هو ما يعتبره المسؤولون في كوريا الشمالية بأنه إنجاز "مهم" في عام 2021.

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