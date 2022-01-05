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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا.. ولا حاجة لإغلاق المدارس

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن خطته التمويلية لمواجهة تفشي جائحة كورونا والتي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، تتضمن مليارات الدولارات؛ للمساعدة في دعم إعادة فتح المدارس، معربا عن اعتقاده عدم الحاجة إلى إغلاق المدارس في ظل موجة الانتشار الكبيرة لمتحور أميكرون.


وأضاف بايدن في تصريحات بالبيض الأبيض، اليوم، أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية سبب للتفكير في المرحلة الراهنة أن أوميكرون أسوأ للأطفال من المتحورات السابقة، قائلا: "نحن نعلم أن أطفالنا يمكن أن يكونوا آمنين وهم بالمدارس، وهذا هو السبب في ضرورة أن تظل المدارس مفتوحة ، فهم يحصلون على ما يحتاجونه".


وتابع الرئيس الأمريكي أن " 130 مليار دولار من خطة مواجهة فيروس كورونا التي تم تمريرها في شهر مارس الماضي، اتجهت لإعادة فتح المدارس، وهناك 10 مليارات إضافية خصصت لإجراء اختبارات كورونا في المدارس ،وقد تم توجيه هذه الأموال للولايات ولإدارات المدارس التي أنفقتها بصورة جيدة، ورغم أن بعضها لم يفعل ذلك؛ فإنني أشجع جميع الولايات والإدارات على توجيه هذه الأموال لحماية الأطفال وحتى تظل المدارس مفتوحة". 

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بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا.. ولا حاجة لإغلاق المدارس

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