عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تدريب الشباب علي مكافحة سوسة النخيل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  مساء امس اجتماعا مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي الداخلة وبلاط، بحضور  نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة  وجهاد متولي رئيس مركز بلاط والنائب محمد علي عضو مجلس الشيوخ بالداخلة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المرور الدوري لرؤساء القرى على المرافق والخدمات الموجودة، ورفع احتياجات القرية لرئيس المركز لتوفيرها، وإعداد تقرير عن ما تم إنجازه خلال العام الماضي بكل قرية، كما شدد على التنسيق مع الإدارات الزراعية في مجال مكافحة وعلاج سوسة النخيل وتدريب مجموعات من الشباب للمشاركة في أعمال المكافحة.

اقرا ايضا:

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الظهير الصحراوي بقرى الخير والنماء ببلاط

وعقب اللقاء، عقد الزملوط لقاءََ مع المواطنين استمع فيه لمطالبهم وشكواهم موجهاَ بسرعة بحثها وحلها مع الجهات التنفيذية المختصة.

الوادى الجديد الجهات التنفيذية محافظ الوادي الجديد الخدمات العام الماضي مركز بلاط تدريب الشباب عضو مجلس الشيوخ المواطنين الدوري التنسيق

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الظهير الصحراوي بقرى الخير والنماء ببلاط

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي آيفون وآيباد.. سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy S21 FE 5G

ياسر رزق: طنطاوي وسليمان وشفيق كتبوا خطاب تنحي مبارك.. فيديو

الطرق الكاملة| بتروتريد تستكمل استقبال قراءات الغاز الطبيعي لليوم الخامس

حدث ليلا | الإسكان: شقق لمحدودي ومنخفضي الدخل.. الحرارة 10 درجات في القاهرة.. وفاة الفنان أحمد الحجار.. أزمة بالزمالك في عيده الـ 111

لماذا خرج المصريون فى يناير 2011 على النظام بدلا من الانتظار لـ مايو.. فيديو

من 1500 لـ 4000 جنيه.. رسوم مرتقبة لتسجيل العقود بالشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا للرئيس بالأهلي|مستندات

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ