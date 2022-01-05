محافظ الوادي الجديد: تدريب الشباب علي مكافحة سوسة النخيل

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء امس اجتماعا مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي الداخلة وبلاط، بحضور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة وجهاد متولي رئيس مركز بلاط والنائب محمد علي عضو مجلس الشيوخ بالداخلة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة المرور الدوري لرؤساء القرى على المرافق والخدمات الموجودة، ورفع احتياجات القرية لرئيس المركز لتوفيرها، وإعداد تقرير عن ما تم إنجازه خلال العام الماضي بكل قرية، كما شدد على التنسيق مع الإدارات الزراعية في مجال مكافحة وعلاج سوسة النخيل وتدريب مجموعات من الشباب للمشاركة في أعمال المكافحة.

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وعقب اللقاء، عقد الزملوط لقاءََ مع المواطنين استمع فيه لمطالبهم وشكواهم موجهاَ بسرعة بحثها وحلها مع الجهات التنفيذية المختصة.