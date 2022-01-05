صحف الكويت: الرئيس السيسي يوجه بتوفير كل الدعم لإدارة المخلفات بالمناطق الصناعية.. الأمير يهنئ الغيص لاختياره أميناً ل«أوپيك».. وجلسة عاصفة بمجلس الأمة الكويتي

-«الطيران المدني»: لا قرار حتى الآن بوقف أو تعليق الرحلات من المطار

-القبس تنشر حيثيات الحكم بحبس 6 قضاة في ثاني قضايا صالحي

-جونسون: متأكدون من أن أوميكرون أخف من السلالات السابقة

-الحرس الثوري.. اللاعب الأهم في تهريب الوقود الإيراني

-واشنطن: اختطاف السفينة «روابي» يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر

-الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية

-القبض على المشتبه بهم في قضية انتحار فتاة بسبب ابتزازها



تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية التي غطت عليها الجلسة العاصفة لمجلس الأمة الكويتي علاوة على الأخبار العالمية والموضوعات التي تناولت الشأن المصري.

قالت صحيفة الأنباء في صدر أخبارها عن السياق المصري، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي إيجابي وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود الحفاظ على البيئة في إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية».

وقد اطلع الرئيس السيسي على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصة الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع.

من جهة اخرى، تفقد الرئيس السيسي عددا من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة.

في السياق الكويتي من الأنباء، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى هيثم فيصل الغيص نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره بالإجماع أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك)، مؤكدا أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز الجميع.

قالت الأنباء الكويتية ، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات الاصابات بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي لتصل إلى 1482 حالة، أكدت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» أن الإدارة العامة للطيران المدني لم تتخذ أي إجراءات بشأن تعليق الحركة بالمطار أو تعليق جزئي للرحلات مع دول أوروبا أو غيرها. وقالت المصادر: «لم تصدر إلينا أي تعليمات جديدة بشأن حركة المطار حتى هذه اللحظة".

وذكرت الانباء، لم يفلح عامل الزمن في تهدئة الأوضاع السياسية والتشنج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث اخذ التوتر منحنى ينذر بتطورات تجعل جميع الاحتمالات متوقعة ومفتوحة خصوصا بعد أحداث جلسة مجلس الأمة «العاصفة» أمس والتي سادتها الخلافات والمواجهات حول جدول الأعمال والمضبطة و«المزمع» إضافة لتقديم استجواب في سيناريو مطابق لما توقعته «الأنباء» أمس.

وقد غلب على المشادات الخلاف اللائحي والدستوري رغم ما تبطنه من تراكمات أوصلت المشهد الى نقطة محيرة.

ومنذ بداية الجلسة وبعد تلاوة مراسيم تشكيل الوزارة الجديدة وتأدية اعضاء الحكومة للقسم الدستوري دب الخلاف فور الانتقال الى بند التصديق على المضابط السابقة منذ ١٣ أبريل ٢٠٢١ حتى ٩ نوفمبر ٢٠٢١ حيث كثرت نقاط النظام والحديث النيابي المجدول اعتراضا على إبقاء لفظ «المزمع» في المضابط والمطالبة بحذف «المصطلح» من المضابط خشية الاستناد اليه واعتباره سابقة أو عرفا برلمانيا في المستقبل.

وبعد شد وجذب احتكم المجلس الى التصويت الذي فصل في القضية لجهة اعتماد المضابط كما كانت ليدخل المجلس في دوامة الطلبات النيابية الـ 3 المقدمة من كتلتي الـ «9 و6» وبعض النواب والتي احتوت على العديد من القوانين ذات الأولوية بعضها جاهز والآخر لايزال في اللجان البرلمانية.

قالت صحيفة القبس، بعدما أدانت محكمة الجنايات 6 قضاة الثلاثاء الماضي بالحبس لسنوات متفاوتة بين 5 و15 سنة وعزلهم عن وظائفهم وإلزامهم إعادة مركبات تلقوها هدايا في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، لاتهامهم بالرشوة والتزوير وغسل الأموال، كشفت حيثيات الحكم أن تهمة غسل الأموال تنطبق على القضاة المدانين، لأن المركبات التي تلقوها هدايا، متحصلة من جريمة «رشوة». وشددت الحيثيات ــــ التي انتهت طباعتها «أمس» وحصلت القبس على نسخة منهاــــ على «أنه لم ولن ينال من القضاء الكويتي قيام قلة قليلة بالحياد عن طريق الحق الذي يسير عليه أعضاء السلطة القضائية».

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه متأكد بأن سلالة أوميكرون المتحورة لفيروس كورونا أخف من السلالات السابقة، مضيفاً أنه «يمكن أن نجد طريقة للتعايش مع كورونا».

وأضاف، أن الجيش سيقدم دعما للمستشفيات التي تعاني من ضغط بسبب كورونا، مشيراًَ إلى أن 60 % ممن دخلوا المستشفيات لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، بعد أنباء عن تورط الحرس الثوري الإيراني في التدخل بشؤون دول، خاصة ليبيا وسوريا والعراق، وهيمنته على السياسة الخارجية الإيرانية، صدر تقرير جديد يؤكد دوراً مهماً يلعبه الحرس الثوري أيضاً في تهريب الوقود إلى الصين والصومال واليمن، فقد أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن هذه العمليات غير المشروعة تسارعت منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

أدانت الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء اختطاف الميليشيات الحوثية للسفينة «روابي» في سواحل الحديدة.،واعتبرت الخارجية الأميركية اختطاف السفينة تهديدا للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ومن صحيفة الوطن، كان العنوان الأهم عما حدث في مجلس الامة، حيث قالت لم يكن انسحاب عدد من النواب هو المشهد الوحيد في جلسة مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، مع بداية تلاوة البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية، وإنما تمسك نواب ورفضهم التصديق على مضابط الجلسات الأخيرة الوارد بها «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها»، كان مشهدًا آخر لا يقل حدة عن المشهد الأول، مؤكدين أن هذا اختراق للائحة الداخلية للمجلس.

وإلى القاهرة ، قالت الوطن، أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر حكما بالإعدام شنقا على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بسفاح الإسماعيلية.

وكانت محكمة الجنايات، قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على المتهمين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد شلبي، والمعروفة إعلاميا، بـ"ضحية الابتزاز".

وتبين أن أحد المتهمين طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهمين من أبناء القرية التي تعيش بها، وأن أحدهما يقيم مع والدته بعد انفصالها، عن والده منذ 10 سنوات.

وشهدت قرية كفر يعقوب، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، اختفاء المتهمين وأسرهما، من القرية بعد وفاة الفتاة، وتحرك أسرتها لتحرير محضر بتهمة التشهير بابنتهم، خوفا من بطش الأهالي بهم، بعد انتشار الواقعة، وكشف الفعل الفاضح للمتهمين.

وكشف مصدر مقرب، أن واقعة الطالبة بسنت خالد، ليست الأولى من نوعها داخل القرية، حيث تبين أن المتهمين، لديهما الخبره في تركيب، وفبركة الصور والفيديوهات، واختراق الحسابات الشخصية.