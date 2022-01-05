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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. مليشيات إيران تستهدف أكبر قاعدة تابعة للتحالف الدولي

صدى البلد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن مليشيات إيرانية أطلقت 3 صواريخ على حقل العمر النفطي التابع للتحالف الدولي والذي يعد أكبر قاعدة له في سوريا.

 

وقالت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات التي ضربت أماكن في منطقة شرق الفرات وغربها فجر اليوم الأربعاء، ناجمة عن قصف متبادل بين قوات التحالف والميليشيات الإيرانية، إذ سقطت 3 قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران مستهدفة حقل العمر النفطي، والذي يقع بريف دير الزور الشرقي، وجرى إطلاق القذائف الصاروخية من بادية الميادين غرب الفرات.

التحالف الدولي يستهدف موقعا لإطلاق الصواريخ في سوريا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة لـ الجيش الأمريكي في سوريا

وأضاف المصادر، أن إحدى القذائف سقطت في مهبط للطيران المروحي في القاعدة، بينما سقطت قذيفتان بمواقع خالية ما أدى لأضرار مادية فقط، دون معلومات عن خسائر بشرية.

 

وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين اثنتين على بادية الميادين، دون معلومات عن خسائر بشرية أيضاً.

 

وكان المرصد السوري ذكر أمس الثلاثاء، أن طائرات مسيّرة قصفت مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في بادية دير الزور الشرقية.

 

وتزامن ذلك مع تحليق لطيران حربي تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة، ويعد هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الجديد 2022.

المرصد السوري لحقوق الإنسان مليشيات إيرانية سوريا ايران التحالف الدولي

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