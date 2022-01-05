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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رضوان : نحضر لجزء ثان من موضوع عائلي .. وتفاجأت بتفاعل جمهور المنصات | حوار

محمد رضوان
محمد رضوان

لهذا السبب لم تواجهنا صعوبات بالمسلسل.. وأتعاون مع ماجد الكدواني في فيلم قريبًا

• السيناريو أساس اختيار إدواري .. والكوميديا حقل ألغام
 

حل الفنان محمد رضوان ضيفا على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح شخصيته بمسلسل موضوع عائلي الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني.

وتحدث "رضوان" خلال الندوة عن كواليس تحضيره لشخصية رمضان والصعوبات التي واجهته، وهل سيكون هناك جزء ثان من مسلسل موضوع عائلي أم لا.

ردود الفعل

عبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بردود الفعل الكبيرة عن شخصيته رمضان حريقة التي يجسدها بمسلسل موضوع عائلي.

وقال": كنت متحمس جدا للشخصية من البداية وردود الفعل ظهرت لي في لوكيشن التصوير من خلال طاقم العمل الذي كان متواجد معنا وهذا اعطاني طاقة لأخرج افضل ما لدي، والمخرج احمد الجندي ساعدني للوقوف على كل ماله علاقة بالشخصية.

انضمامه للعمل

كشف الفنان محمد رضوان كواليس عرض مسلسل موضوع عائلي عليه والأسباب التي حمسته له.

وقال:" تواصل معي المخرج أحمد الجندي وتقابلنا، وتحدثنا سويا كأننا نعرف بعضنا منذ فترة زمنية طويلة على الرغم من أنها المرة الأولى التي أقابله فيها وتحدثنا عن الكوميديا خصوصا أنها حقل شائك مليء بالألغام ووجدت ان لديه خطة وفكر رائع خاصة بالمسلسل"

وأضاف:" قرأت السكربت وأعجبني جدا وتحدثنا سويا عن تفاصيل الشخصية والممتع أننا قمنا بعمل بروفات في لوكيش المنزل قبل التصوير وهذا ما جعل كيميا بين فريق المسلسل، وخصوصا علاقتي بسما إبراهيم التي تجسد شخصية زوجتي بالعمل".

منصات الكترونية

وعلق الفنان محمد رضوان على عرض مسلسل موضوع عائلي على منصة الكترونية، وقال : لم اكن أتوقع ان يشاهد العمل قطاع كبير من الجمهور مثلما حدث، فوجدت الناس في الشارع توقفني وتهنئني على المسلسل، وهذه المنصات اتاحت للجمهور ان يشاهد الحلقات كاملة ويستمتع بالعمل بعيدا عن الإعلانات".

صعوبات مسلسل موضوع عائلي

وتحدث عن الصعوبات قائلا": لم يكن لدينا صعوبات كثيرة، لان المخرج أحمد الجندي كان يعقد معنا جلسات قبل كل مشهد، لذلك كانت كل الأمور سلسة، واحببت جدا العمل مع الكبير ماجد الكدواني، فكان بيننا ارتياحية كبيرة، فهو من جيلي ولكن اشتهر قبلنا فلم نكن نتقابل كثيرا، لذلك حينما تقابلنا ابدعنا سويا، وجمعنا مشاهد رائعة بالمسلسل".

جزء ثان من مسلسل موضوع عائلي

وأكد الفنان محمد رضوان  عن تحضيرهم لجزء ثان من مسلسل موضوع عائلي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.


اختيار أدواره

الفنان محمد رضوان عن معاييره لاختيار ادواره الفنية 
وقال محمد رضوان": السيناريو هو من يفرض عليك الدور، فاذا كان جيدا يجذبني، ولايهمني الشخصية اذا كانت كوميديا او تراجيدي او اى لون فني، المهم بالنسبة لي انها جيده ومحكمة، وبدليل اعجاب الجمهور بي في شخصيتي بمسلسل هذا المساء والتي كانت بعيده عن الكوميديا، وايضا احبوا شخصيتي في مسلسل موضوع عائلي".


أعماله القادمة

كشف الفنان محمد رضوان، عن أعماله الجديدة بعد النجاح الذي حققه بشخصية "رمضان" في مسلسل موضوع عائلي.

وقال "رضوان": اجسد شخصية ابن شقيق الفنان رياض الخولي بمسلسل أولاد عارف، كما انني اصور حاليا الجزء الجديد من أبو العروسة، وهناك عمل في السينما مع الفنان ماجد الكدواني سنعلن تفاصيله قريبا".

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