لبنان.. اجتماع هام للجنة مكافحة فيروس كورونا برئاسة ميقاتي

يترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وضم الاجتماع كلا من : وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير السياحة وليد نصار، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وكانت قد وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا الثلاثاء, عن "تسجيل 5087 إصابة جديدة بكورونا (4864 محلية و223 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 740814".

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل "19 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9193".