تأجيل مباراة ليفربول وأرسنال بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا

وافقت رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على طلب نادي ليفربول بتأجيل مباراته التي كانت مقررة أمام مضيفه أرسنال غدا الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة، بسبب تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في صفوف ليفربول.

وكان ليفربول قد طلب أمس الثلاثاء تأجيل المباراة، وبعدها كشفت الفحوص عن حالات إصابة أخرى بالعدوى في الفريق، ومن بينها المدرب المساعد بيب لايندرز، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتولى الهولندي لايندرز قيادة الفريق في غياب المدير الفني يورجن كلوب الذي يخضع للعزل منذ مطلع الأسبوع، وجاء الكشف عن آخر حالات الإصابة ليغلق ليفربول ملعب تدريب الفريق الأول لمدة 48 ساعة على الأقل.

ووافقت الرابطة على طلب ليفربول، وتقرر أن تكون المباراة الثانية المقررة على ملعب ليفربول الأسبوع المقبل هي مباراة الذهاب، على أن تكون مباراة الإياب هي التي سيحتضنها أرسنال على ملعبه، وذلك في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

وذكرت الرابطة في بيان لها: "بعد الاطلاع على كافة الظروف، وافقت الرابطة على طلب ليفربول، حيث كان التأجيل هو الخيار الوحيد مع تطلع النادي لتخفيف خطر حدوث مزيد من العدوى داخل الفريق والعاملين بالإضافة ضمان حماية الصحة العامة من خلال عدم السفر من ليفربول إلى لندن".

كان ليفربول قد ألغى بشكل مبدئي، تدريبات الفريق الأول أمس الثلاثاء، قبل أن يقدم طلبه للرابطة، لكن منذ ذلك الحين تم تسجيل المزيد من الحالات الإيجابيةالمشتبه بها بين اللاعبين وطاقم العاملين طوال المساء وكذلك صباح اليوم الأربعاء.