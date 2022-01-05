ارتفاع أسهم أكبر شركة اتصالات صينية بأول أيام تداولها في شنغهاي

ارتفعت أسهم شركة "تشاينا موبايل"، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في البلاد من حيث المبيعات التي تم شطبها من السوق الأمريكية العام الماضي، خلال أول يوم تداول لها في شنغهاي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد صعدت أسهم الشركة التي تديرها الدولة، والتي تعد أحد أهداف أمر أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحظر الاستثمار في شركات صينية، بنحو 10% قبل تقليص الصعود لتغلق على ارتفاع بنسبة 0.5%.

تم بيع الأسهم بسعر 57.58 يوان للسهم، في طرح من المتوقع أن يجمع 56 مليار يوان (8.8 مليار دولار) بعد أن تطبق الشركة خيار التخصيص الزائد. بالنظر إلى المبلغ النهائي، فإن الطرح العام الأولي هو الأكبر في الصين منذ أكثر من عقد.

بدأ تداول أسهم شركة الاتصالات العملاقة لأول مرة في وطنها بعد أن أوقفت بورصة نيويورك تداولها قبل نحو عام، إلى جانب شركتين رئيسيتين أخريين مملوكتين للدولة، وهما "تشاينا تليكوم" و" تشاينا يونايتد نتورك كومنيكيشنز".

أغلق سهم "تشاينا موبايل" في هونغ كونغ على ارتفاع 3.3%، بعدما قلص صعوداً بنسبة 7.3% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لممارسة سلطاتها بموجب تفويض، لإعادة شراء 2.05 مليار سهم في المركز المالي الآسيوي بعد 7 فبراير.

تعد الشركة هي الأحدث التي تنضم إلى الشركات الصينية المحظور تداول أسهمها في نيويورك، لتطرح أسهمها في السوق المحلية. وتراجعت أسهم شركة "تشاينا تليكوم" بنحو 5% منذ إدراجها في شنغهاي خلال أغسطس، بعد أن جمعت أكثر من 7 مليارات دولار. فيما هبطت أسهم شركة "تشاينا يونايتد نتورك كومنيكيشنز"، التي يتم تداولها بالفعل في شنغهاي، بنحو 7% خلال العام الماضي.

تتمتع "تشاينا موبايل" ، أكبر شركة اتصالات في العالم، من حيث عدد المشتركين، بميزانية ضخمة، في إطار سعي الدولة لقيادة العالم في الجيل الخامس والأجيال القادمة من تقنيات الاتصالات. وفي العام الماضي وحده، تعهدت الشركة بتقديم 110 مليارات يوان لبناء شبكة الجيل الخامس.

قد يستغرق استرداد تكلفة إقامة الشبكات فائقة السرعة سنوات، نظراً لتباطؤ المستهلكين في تبني التكنولوجيا الجديدة، نتيجة لنقص التطبيقات الجذابة. ومن شأن الإدراج في شنغهاي أن يساعد "تشاينا موبايل" في جمع الأموال لتوسيع البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتطوير الاستخدامات لتصبح أكثر ربحية.

وقالت "تشاينا موبايل" في نشرة الإصدار، إن عائدات الإدراج ستُستخدم في تمويل مشاريع ستكلف الشركة 157 مليار يوان إجمالاً. قدرت الشركة أيضاً أن أرباح عام 2021 قد تنمو بنسبة تصل إلى 8% على أساس سنوي لتصل إلى 116 مليار يوان، تتولى شركتا " تشاينا انترناشيونال كابيتال" و"سيتيك سيكوريتيز" الطرح العام.

في حين اجتذب الإدراج 19 مستثمراً استراتيجياً، معظمهم من الكيانات المملوكة للدولة، سيتعين على المؤسسات مديرة الطرح دفع 756 مليون يوان مجتمعة لشراء 13.1 مليون سهم، حيث أخفق بعض الأفراد والصناديق في سداد المدفوعات بعد الاكتتاب.

يعتزم المستثمرون الاستراتيجيون في "تشاينا موبايل" سداد 24.3 مليار يوان مقابل 49.9% من طرح الأسهم في سوق الأوراق المحلية، المخطط لها قبل ممارسة خيار التخصيص الزائد، وسيخضع المشترون لفترة حظر تتراوح من 12 شهراً إلى 36 شهراً.