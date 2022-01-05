عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسهم أكبر شركة اتصالات صينية بأول أيام تداولها في شنغهاي

ارتفاع أسهم أكبر
ارتفاع أسهم أكبر شركة اتصالات صينية

ارتفعت أسهم شركة "تشاينا موبايل"، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في البلاد من حيث المبيعات التي تم شطبها من السوق الأمريكية العام الماضي، خلال أول يوم تداول لها في شنغهاي.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد صعدت أسهم الشركة التي تديرها الدولة، والتي تعد أحد أهداف أمر أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحظر الاستثمار في شركات صينية، بنحو 10% قبل تقليص الصعود لتغلق على ارتفاع بنسبة 0.5%.

 

تم بيع الأسهم بسعر 57.58 يوان للسهم، في طرح من المتوقع أن يجمع 56 مليار يوان (8.8 مليار دولار) بعد أن تطبق الشركة خيار التخصيص الزائد. بالنظر إلى المبلغ النهائي، فإن الطرح العام الأولي هو الأكبر في الصين منذ أكثر من عقد.

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

بدأ تداول أسهم شركة الاتصالات العملاقة لأول مرة في وطنها بعد أن أوقفت بورصة نيويورك تداولها قبل نحو عام، إلى جانب شركتين رئيسيتين أخريين مملوكتين للدولة، وهما "تشاينا تليكوم" و" تشاينا يونايتد نتورك كومنيكيشنز".

 

أغلق سهم "تشاينا موبايل" في هونغ كونغ على ارتفاع 3.3%، بعدما قلص صعوداً بنسبة 7.3% بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لممارسة سلطاتها بموجب تفويض، لإعادة شراء 2.05 مليار سهم في المركز المالي الآسيوي بعد 7 فبراير.

 

تعد الشركة هي الأحدث التي تنضم إلى الشركات الصينية المحظور تداول أسهمها في نيويورك، لتطرح أسهمها في السوق المحلية. وتراجعت أسهم شركة "تشاينا تليكوم" بنحو 5% منذ إدراجها في شنغهاي خلال أغسطس، بعد أن جمعت أكثر من 7 مليارات دولار. فيما هبطت أسهم شركة "تشاينا يونايتد نتورك كومنيكيشنز"، التي يتم تداولها بالفعل في شنغهاي، بنحو 7% خلال العام الماضي.

 

تتمتع "تشاينا موبايل" ، أكبر شركة اتصالات في العالم، من حيث عدد المشتركين، بميزانية ضخمة، في إطار سعي الدولة لقيادة العالم في الجيل الخامس والأجيال القادمة من تقنيات الاتصالات. وفي العام الماضي وحده، تعهدت الشركة بتقديم 110 مليارات يوان لبناء شبكة الجيل الخامس.

قد يستغرق استرداد تكلفة إقامة الشبكات فائقة السرعة سنوات، نظراً لتباطؤ المستهلكين في تبني التكنولوجيا الجديدة، نتيجة لنقص التطبيقات الجذابة. ومن شأن الإدراج في شنغهاي أن يساعد "تشاينا موبايل" في جمع الأموال لتوسيع البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتطوير الاستخدامات لتصبح أكثر ربحية.

 

وقالت "تشاينا موبايل" في نشرة الإصدار، إن عائدات الإدراج ستُستخدم في تمويل مشاريع ستكلف الشركة 157 مليار يوان إجمالاً. قدرت الشركة أيضاً أن أرباح عام 2021 قد تنمو بنسبة تصل إلى 8% على أساس سنوي لتصل إلى 116 مليار يوان، تتولى شركتا " تشاينا انترناشيونال كابيتال"  و"سيتيك سيكوريتيز"  الطرح العام.

في حين اجتذب الإدراج 19 مستثمراً استراتيجياً، معظمهم من الكيانات المملوكة للدولة، سيتعين على المؤسسات مديرة الطرح دفع 756 مليون يوان مجتمعة لشراء 13.1 مليون سهم، حيث أخفق بعض الأفراد والصناديق في سداد المدفوعات بعد الاكتتاب.

 

يعتزم المستثمرون الاستراتيجيون في "تشاينا موبايل" سداد 24.3 مليار يوان مقابل 49.9% من طرح الأسهم في سوق الأوراق المحلية، المخطط لها قبل ممارسة خيار التخصيص الزائد، وسيخضع المشترون لفترة حظر تتراوح من 12 شهراً إلى 36 شهراً.

ترشيحاتنا

الحالات الحرجة بـ عين شمس: أوميكرون باب لظهور متحورات حال زيادة الإصابات|فيديو

ننشر تفاصيل الحديث المتبادل بين وزير الرياضة ومحمد صلاح وكيروش.. فيديو

حادث الدائري الأوسطي.. خبير طرق يكشف أسباب التصادم |تفاصيل

60 يوما.. وقف الموظف مؤقتا مع صرف أجره حال ارتكابه هذه المخالفات|تفاصيل

ذا روك يحسم الجدل حول مشاركته فى سلسلة فاست آند فيوريس

كان يفكر في التخلي عن منصبه.. ياسر رزق: طنطاوي كان يرى أن السيسي سيكون خليفته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ضباب وشوائب وبرودة .. الأرصاد تحذر من الطقس الـ 6 أيام القادمة

تعود هذا الجسد على مشرط الجراح.. عملية جراحية لتركي آل الشيخ

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

إنذار نهائي.. تحذير شديد اللهجة من التموين للمواطنين

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ