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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رابط التسجيل بالمعسكر الأكاديمي لمعهد كونفوشيوس عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، عن إقامة معسكر أكاديمي طلابي في الفترة من ١٦-٢٥ فبراير القادم، بالتعاون مع جامعة جوانغدونغ للدراسات الأجنبية بنظام ( الاونلاين ).

ويشمل المعسكر، محاضرات متخصصة في اللغة الصينية والتجارة والاقتصاد والثقافة، ويحصل كل طالب بنهاية المعسكر علي شهادة معتمدة من جامعة كونفوشيوس وجامعة جوانغدونغ للدراسات الأجنبية.
 

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ويشترط للمتقدم أن يكون من طلاب معهد كونفوشيوس، وألا يكون اشترك في المعسكرات السابقة.

وللتسجيل من خلال الاستمارة علي الرابط التالى: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4LB_xOZHavBWD7JRUWYkkvM123Z3QDJGg7-ybzWEIruQwmQ/viewform?fbclid=IwAR2p-V3HXoRqCrjyLcYu8BhfAZGmfa3G2Eksy78rj_n9-jkff_T92YfBGHk


 

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