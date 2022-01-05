حنان ماضي ناعية أحمد الحجار: النبيل الطيب.. فيديو

نعت الفنانة حنان ماضي الفنان الراحل أحمد الحجار قائلة “حزينة علي فراق احمد الحجار وانا واثقة أن هو راح لمكان احسن من هنا بكثير ، مؤكدة انه كان فنان خلوق ومؤدب بمعني الكلمة”.

وأضافت حنان ماضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع علي القناة الأولي المصرية" ، إن احمد الحجار كان يلقب بالنبيل الطيب .

ونشر الفنان على الحجار تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن تفاصيل إقامة العزاء الخاص بشقيقه الراحل أحمد الحجار.

وقال على الحجار : "يقام عزاء الفنان أحمد الحجار بإذن الله يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022 في الحامدية الشاذلية من 5 مساء إلى 9.. شكر الله سعيكم جميعاً ولا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم".