بـ تحليق مكثف للطيران .. إسرائيل تقصف الأراضي السورية بالدبابات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، بشن الاحتلال الإسرائيلي هجوم بقذائف الدبابات على قرية الحرية بريف القنيطرة السورية.

وذكرت وكالة الانباء السورية أنه تم رصد تحليق كثيف لـ طيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، اليوم الأربعاء، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بالمدفعية والقذائف الصاروخية.

وبحسب الوكالة الروسية، قال مصدر مطلع، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة الحرية الواقعة على خط برافو الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي"، بريف محافظة القنيطرة الشمالي.

وأضاف: "سبق هذا العدوان تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة"، مشيرا إلى أن "الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".