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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW iX M60 موديل 2023 تصل إلى 610 أحصنة ومدى يبلغ 280 ميلا.. صور

2 ص /// BMW iX M60  موديل 2023  تصل
2 ص /// BMW iX M60  موديل 2023  تصل إلى 610 حصان ومدى يبلغ 2

تتميز سيارة الكروس أوفر الكهربائية BMW iX M60  موديل 2023 كواحدة من أفخم التصميمات الداخلية في في العالم حيث تنافس سيارات رولز رويس المشهورة عالمياً بفخامتها الكبيرة، والآن ترفع BMW من رهانها مع ظهور أول كروس أوفر كهربائي يحمل علامة M التجارية.

تعتمد سيارة BMW iX M60  موديل 2023 على محركين كهربائيين وحزمة بطارية تبلغ 111.5 كيلو وات في الساعة لإنتاج إجمالي قوة يصل إلى 610 حصان (449 كيلو وات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 811 رطل قدم (1100 نيوتن متر) على دفعات قصيرة عندما يكون الوضع الرياضي والتحكم في الإطلاق كلاهما نشط في وضع القيادة العادي، ويفقد محركات iX M60 بعض القوة ولكنها لا تزال توفر قوة تصل إلى 532 حصان (391 كيلو واط) وعزم أقصى للدوران يصل الى 749 رطل قدم (1015 نيوتن متر).

تمثل هذه الأرقام تحسنًا بمقدار 16 حصانًا و 185 رطلًا من عزم الدوران عن طراز xDrive50 ، أو ما يصل إلى 94 حصانًا و 247 رطلًا مع الوضع الرياضي ونظام التحكم في الإطلاق النشط، ومع ذلك يمكن لـ iX M60 التسارع من وضع الثبات حتى الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة (98 كيلومترًا في الساعة) خلال 3.6 ثانية فقط ، مع سرعة قصوى إلكترونية محدودة تصل إلى 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة).

تستخدم سيارةBMW iX M60  موديل 2023 نظام تعليق هوائي متكيف قياسياً مع ممتص صدمات يتم التحكم فيه إلكترونياً وتوجيه للعجلات الخلفية، وتعد هذه المميزات اختيارية في طراز xDrive50 كجزء من الحزمة الرياضية التي تتمتع بها كما تتوفر بها مكابح M Performance  بشكل قياسي، مطلية بطلاء أزرق مميز.

تغطي الشحنة الواحدة لسيارةBMW iX M60  موديل 2023 ما يقدر بـ 280 ميلاً (450 كيلومتراً) بشحنة واحدة مع عجلات أساسية بقياس 21 بوصة، مقارنةً بمسافة تصل الى 300 ميل (483 كم) لطراز xDrive50 الأساسي، ولكن مع أقصى معدل شحن يبلغ 250 كيلو وات يستغرق iX M60 36 دقيقة فقط للوصول إلى 80 في المائة في محطة شحن سريع تعمل بالتيار المستمر.

تختلف طرازاتxDrive50  و M60 خارجياً فيما بينها حيث تنتشر اللمسات الفردية من التيتانيوم البرونزي على الهيكل الخارجي، مع الانتهاء من شعارات M باللون الأسود شديد اللمعان الجديد والتيتانيوم البرونزي في الخلف، ويمكن للمشترين اختيار عجلات هوائية جديدة مقاس 22 بوصة مع تصميم متطابق من التيتانيوم البرونزي، لكن الإطارات قياس 21 بوصة هي الإعداد القياسي، وهناك سبعة خيارات للألوان الخارجية Alpine White و Dark Graphite  و Phytonic Blue و Blue Ridge Mountain و Storm Bay و Oxide Gray  و Aventurin Red.

تشهد المقصورة الداخلية عده تغييرات طفيفة حيث تتبنى iX M60 نفس BMW Live Cockpit  مثل iX القياسي، ويتضمن هذا الإعداد مجموعة أدوات رقمية مميزة مثل شاشة كبيرة بقياس 12.3 بوصة وشاشة لمس مركزية بقياس 14.9 بوصة مع لمسات من الألومنيوم المصقول وتركيبات كريستالية فاخرة، مثل مقبض ناقل الحركة ووحدة التحكم iDrive التي تبطن المقصورة مع اختيار الجلد الصناعي SensaTec أو جلد البقر الحقيقي المثقوب، وتأتي المقاعد بخمسة ألوان مختلفة.

تشمل الميزات القياسية الأخرى معدات السلامة النشطة مثل التحكم التكيفي في المناخ، ومساعدة الضوء العالي الأوتوماتيكي، وكاميرا وقوف السيارات بزاوية 360 درجة، ونظام Parking Assistant Plus ، الذي يوقف سيارتك تلقائياً بأقل تدخل من السائق، بالإضافة إلى الحصول على أشياء مثل شحن الهاتف اللاسلكي ونقطة اتصال Wi-Fi 5G ونظام صوت Bowers And Wilkins  المتميز.

ستصل سيارة BMW iX M60 2023 إلى الولايات المتحدة في شهر يونيو، وستبدأ من 106,095 دولاراً أمريكياً، بالمقارنة بطراز xDrive50 الأساسي، والذي يبدأ بسعر 84.195 دولاراً في الولايات المتحدة.

سيارة الكروس BMW التصميمات سيارات عالميا كهربائى الرياضي

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