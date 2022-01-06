سيارة Mazda CX-30  تجعل الدفع الرباعي أقل تكلفة | صور

أصدرت مازدا تفاصيل جديدة عن سيارة CX-30 موديل 2022 التي تتصدر نظام الدفع الرباعي القياسي لدى الشركة اليابانية الشهيرة في عام 2022، وهذه ليست مفاجأة حيث أعلنت مازدا بالفعل أن نظام i-Activ AWD سيكون قياسياً في جميع سيارات الكروس أوفر القادمة.

تؤدي إزالة خيار الدفع بالعجلات الأمامية في مازدا CX-30 موديل 2022 إلى زيادة السعر الأساسي للكروس أوفر بشكل طبيعي ومع ذلك، فإن مقارنة موديلات 2022 CX-30 S و S Select و S Preferred AWDمقابل نظيراتها المجهزة بشكل مشابه في عام 2021، حيث تكشف عن انخفاض في الأسعار يصل إلى 1250 دولارًا، وهذا يجعل نسخة all-paw أقل تكلفة من ذي قبل، والتي يجب أن تكون أخبارًا جيدة لمحبي طراز AWD.

تحتوي قاعدة سيارة مازدا CX-30 موديل 2022 على MSRP بقيمة 22200 دولار، وهذا يمثل انخفاض كبير في السعر مقابل 23.450 دولارًا في طراز 2021 مع خيار الدفع الرباعي، نفس القصة في طراز S Select بمتغيرات تصل الى 24600 دولار، بينما جاء طراز S Preferred بمتغيرات تصل الى 27650 دولاراً، مما يتيح ذلك للمتسوقين الراغبين في شراء طراز AWD توفير 850 دولاراً هذا العام و200 دولاراً مقابل العام الماضي على التوالي.

ومع الانتقال إلى الطراز 2022 CX-30 S Premium ذو ​​المواصفات العالية يسجل ارتفاعاً في السعر بقيمة 400 دولار إلى 30500 دولار مقارنةً بنموذج صادر مماثل المواصفات، وطرازات آخري مثل CX-30 ذات الشاحن التوربيني والتي تأتي بشكل قياسي مع i-Activ AWD العام الماضي حيث شهدت ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى 350 دولاراً، وبلغ سعر CX-30 Turboموديل 2022 نحو 30200 دولار، وTurbo Premium بسعر 32800 دولار، و Turbo Premium Plus بسعر 34400 دولار.

أنضم طراز مازدا CX-30 موديل 2022 المزود بإضافات كاربون فايبر الى العائلة بسعر 28.290 دولار، وهي متوفرة حصرياً بطلاء خارجيPolymetal Grey ، محسّن بعجلات سوداء من سبائك الألومنيوم بقياس 18 بوصة ومرايا أبواب سوداء لامعة مدفأة ومقصورة ذات مقاعد جلدية حمراء وتطعيمات داخلية أنيقة.

ستبدأ طرازات Mazda CX-30 موديل 2022 في الوصول إلى الوكلاء في أوائل شهر فبراير الحالي.