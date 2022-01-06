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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصنيف Euro NCAB أكثر السيارات أمانا في عام 2021 | صور

تصنيف أكثر السيارات
تصنيف أكثر السيارات أماناً في عام 2022 حسب | صور

نشر البرنامج  الأوربي Euro NCAB لتقييم السيارات الجديدة قائمته السنوية للسيارات التي أحققت أفضل معايير الجودة والسلامة طبقاً للمعايير العالمية، ونجحت سيارة مرسيدس EQS في الفوز وتجميع أكبر عدد من النقاط، ويتم المقارنة بين المركبات المختلفة حسب الفئة حتى يتم ترسيخ مبدأ التكافئو بين السيارات المشاركة، حيث تختلف مواصفات الأمن والسلامة بين الفئات المختلفة.

تضم القائمة السيارات التي تم اختبارها في عام 2021، وذلك نظراً لأن اختبارات النجوم تصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت مما يجعل المقارنات المباشرة من عام إلى آخر غير عادلة نهائياً، ومن أجل تحديد المركبة الأفضل، يتم إجراء حساب باستخدام المجموع المرجح للنتائج في كل مجال من مجالات التقييم الأربعة وهي الراكب البالغ، والأطفال، والمشاة، ومساعد السلامة ويستخدم NCAP Euro فقط مواصفات السيارة النموذجية الأساسية، متجاهلاً المعدات الاختيارية للحصول على مرتبة أفضل في فئتها.

جاءت سيارة مرسيدس EQ EQS على رأس كأفضل سيارة تنفيذية أداءاً، وجاءت سيارة سكودا إنياك IV كأفضل سيارة كبيرة مخصصة للطرق الوعرة، وحلت سكودا فابيا كأفضل سيارة عائلية صغيرة، بينما جاءت سيارة تويوتا ياريس كأفضل سيارة MPV، وتأتي سيارة نيسان قشقاي كأفضل سيارة صغيرة للطرق الوعرة.

ولأول مرة تم منح جائزة أفضل سيارة كهربائية وفازت بها سيارة مرسيدس EQ EQS أيضاً، وحصدت جميع المركبات الفائزة على على 5 نجوم بشكل عام، ولكن EQS سجلت 96 بالمائة في اختبار الراشدين، و91  بالمائة في اختبار الركاب الأطفال، و 76 بالمائة في سلامة المشاة، و 80 بالمائة في مساعدة السلامة.

السيارات البرنامج السنوية EQS مرسيدس سيارة EQ EQS سكودا سكودا فابيا

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