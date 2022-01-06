منافس مصر.. وصول نيجيريا إلى الكاميرون

وصل منتخب نيجيريا، منذ قليل، إلى الكاميرون استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير القادم، على ملاعب الكاميرون.

ويتواجد المنتحب النيجيري في المجموعة الرابعة بجانب نظيره المصري، والسودان إضافة إلى غينيا بيساو.

ويلعب المنتخب النيجيري المباراة الأولى بمرحلة المجموعات أمام مصر 11 يناير الجاري.

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش تأكيدا من اتحاد الكرة بالسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية ، يوم 7 يناير الجاري بعد حل كل الأمور التي كانت تؤجل السفر إلى 8 يناير .

