ناهد السباعى تنعى مها أبو عوف

نعت الفنان ناهد السباعى ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا ، ونشرت صورة لها مع شقيقها الفنان الراحل عزت ابو عوف ، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام .

وكتبت ناهد السباعى " اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينها، اللهم احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين. #مها_ابو_عوف



كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".