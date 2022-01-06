ربنا يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال.. إنجى على تودع مها أبو عوف

ودعت الاعلامية انجى على ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتبت انجى على " انا لله وانا اليه راجعون رحلت الانسانه والخلوقة والفنانه بنت الاصول مها ابو عوف ربنا يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويصبر كل حبايبك واتقدم بخالص عزائى للعائله ونسالكم الدعاء وقراءة الفاتحه ".

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».