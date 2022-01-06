وداعا أختي وصديقة العمر.. روجينا تودع مها أبو عوف برسالة مؤثرة

ودعت الفنانة روجينا، الراحلة مها أبو عوف التى توفيت اليوم، الخميس، 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتبت روجينا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، “وداعا اختي وصديقة العمر، واجدع واطيب ست في الدنيا، خبر مفجع ربنا يصبر قلبك يا شريف، كنت الدنيا وما فيها لمها، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».