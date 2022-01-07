خالد عيش : الزيادة السكانية خطر يهدد المجتمعات.. والمشروعات القومية التهمت تداعياتها

أكد النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،أن المشروعات القومية المقامة على أرض مصر منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، ساهمت فى خلق فرص تنموية جديدة، علاوة على تصديها لمخاطر الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضح “ عيش ” خلال حواره لـ «صدى البلد»: أن مشروع الدلتا الجديدة واحد من أهم المشروعات القومية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى القطاع الزراعي ، لاسيما و أنه يستهدف زراعة 2.2 مليون فدان، وذلك لسد احتياجات الشعب المصرى من المنتجات الزراعية ، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى فى ظل الزيادة السكانية المستمرة والتى باتت تمثل خطرا جسيما يهدد المجتمع، علاوة على الحد من فاتورة الاستيراد خاصة أننا نستورد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، وايضاً يضاعف الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأشار عضو طاقة الشيوخ أن ملف النقل بمختلف قطاعاته وما يشهد من طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،لافتا إلى أن المشروعات القومية للطرق والكباري ساهمت فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، فما تشهده اليوم بمثابة نقلة حضارية غير مسبوقة، و مصر اليوم في عهد السيسي تسعى دائمًا لمواكبة التطور.

واستطرد قائلا: " من هنا نؤكد أن ما حدث فى عهد الرئيس السيسي ، كان يتطلب 10 سنوات فى تاريخ الأمم ، الدولة اليوم وبتوجيهات القيادة السياسية تسير بسرعة الصاروخ ، المحاور والكباري حققت انفراجة جديدة فى المرور، وخلقت مجتمعات عمرنية جديدة، علاوة على مساهمتها فى القضاء على العشوائيات فى مصر ، مما يؤكد سير مصر فى الاتجاه الصحيح ، وأتمنى كل التوفيق للرئيس فى تكملة المسيرة نحو البناء والتنمية .