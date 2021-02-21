بسبب الزيادة السكانية.. مصر في حاجة إلى 27 مليون وظيفة جديدة بحلول 2052

وظيفة جديدة نظرًا للزيادة المتوقعة في قوة العمل نتيجة الزيادة السكانية وذلك بحلول 2052 . كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن مصر ستكون بحاجة إلى توفير حوالى 27 مليوننظرًا للزيادة المتوقعة في قوة العمل نتيجةوذلك بحلول 2052 .





جاء ذلك وفقا لدراسة أجرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول تأثير الزيادة السكانية، و تهدف الدراسة إلى تقديرات مستقبلية للقوى العاملة والتعليم والصحة نتيجة الزيادة السكانية المقدرة حسب الفرض الثابت والمتوسط للخصوبة خلال الفترة من (2017-2052).





وقد توصلت الدراسة إلى أنه وفقًا للفرض المتوسط للخصوبة من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 153,7 مليون نسمة عام 2052، بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191,3 مليون عام 2052 إذا استمرت مستويات الإنـجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3,4 طفل لكـل سيـدة.







تجاوز عدد سكان مصر 101 مليون نسمة خلال 2020 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول من حيث عدد السكان، بعدما بلغ عدد سكانها في اللحظة الراهنة 10 ملايين و65 ألفا و610 نسمة، تليها محافظة الجيرة بـ 9 ملايين و98 ألفا و211 نسمة، والشرقية 7 ملايين و555 الفا و757 نسمة.



ووصل عدد السكان في محافظة الاسكندرية 6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة والدقهلية 6 ملايين و797 ألفا و128 نسمة، والقليوبية 5 ملايين و893 ألفا و947 نسمة، و774 ألفا 141 نسمة في محافظة بورسعيد.

وعن محافظات الصعيد، بلغ عدد السكان في محافظة المنيا 5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة وفي محافظة أسيوط وصل عدد السكان إلى 4 ملايين و722 ألفا و310 نسمة، وفي سوهاج 5 ملايين و441 ألفا و615 نسمة، ووصل العدد في محافظة قنا 3 ملايين و461 ألفا و782 نسمة، وفي الأقصر وصل عدد السكان إلى مليون و344 ألفا و66 نسمة، وفي أسوان مليون و601 ألف و724 نسمة.







