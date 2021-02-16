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هالة السعيد: الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:53 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
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عادل نصار
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، نعمل على ضبط معدلات النمو السكاني بإجراءات تحفيزية، مضيفة أن لدينا مؤشرات أداء لمتابعة خطة مواجهة الزيادة السكانية.

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المسئول عن السياسية السكانية ولكن المسئول المجتمع.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية، مشيرة إلى أن نصيب الفرد يقل بسبب الزيادة السكانية.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المحافظات الأكثر انجابا هى الأكثر فقرا، مضيفة ان سيتم وضع سيناريوهات لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضافت أن محافظات الوجه القبلي من أكثر المحافظات فيها زيادة سكانية ومتوسط معدل الانجاب عالي وهناك أسر تنجب 10و12 طفل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مشكلة الزيادة السكانية التحدي الرئيسي للدولة، مضيفة أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المواطن عليه دور أساسي في انجاح انخفاض الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن نعمل على خطة من خلال مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، وقالت: علينا أن ندرس مقترحات تحفيز وتشجيع الأسرة على تقليل الانجاب.


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