وزيرة التخطيط : ندرس مقترحات لتحفيز وتشجيع الأسرة على تقليل الإنجاب

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الزيادة السكانية هى التحدي الرئيسي للدولة، مضيفة أن الزيادة السكانية تؤثر سلبا على التنمية المستدامة. سلبا





وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قطاعي الصحة والتعليم استثمار في البنية التحتية، متابعة أن متوسط الإنجاب في التسعينات يختلف عن معدلات اليوم.





وأكدت الدكتورة وزيرة التخطيط، أن المواطن عليه دور أساسي في نجاح انخفاض الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن يتم العمل على خطة من خلال مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.





وتابعت السعيد أن يتم دراسة مقترحات تحفيز وتشجيع الأسرة على تقليل الإنجاب.



