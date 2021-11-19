مشروعات قومية لا تحصى بكل المجالات|كيف غيرت رؤية الرئيس السيسي وجه مصر؟

يسعى الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية في عام 2014، لإعادة بناء مصر، وجعلها جمهورية جديدة، تحتوي الأجيال القادمة وتوفر لهم جميع الحقوق، وضمان حياة كريمة لهذا، ومنذ تولي الرئيس بدأ سلسلة من المشروعات القومية التي غيرت وجه مصر للأفضل، على مدار السنوات الـ 7 الماضية.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، المشروعات القومية التي شرعت فيها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، خلال السطور التالية.

المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى، وكانت الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تتضمن 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.

الطرق والكبارى

كان شعار وزارة النقل هو "الخروج من الوادى الضيق "، في تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، وتهدف خطة الدولة لـ التالي:

الربط مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة (الزراعية - الصناعية – السياحية) عبر إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم.

ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي والعمل على الخروج من الوادى الضيق.

تعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة.

خريطة الطرق 2021

تخطيط الطرق والكبارى بإجمالى 1769 مشروع بإجمالى تكلفة 464 مليار جنيه حتى عام 2024.

تم الإنتهاء من تنفيذ 1052 مشروع بإجمالى تكلفة 254,3 مليار جنيه.

جارى تنفيذ 642 مشروع بإجمالى تكلفة 114 مليار جنيه.

مخطط بدء تنفيذ 75 مشروع بتكلفة 95,7 مليار جنيه حتى 2024 .

يشمل المشروع القومي للطرق 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه.

يشمل المشروع القومي للطرق 22 محور على النيل بتكلفة 34 مليار جنيه.

يشمل المشروع الكباري العلوية والأنفاق بأعداد 1000 كوبرى ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه.

مشروع الرمال السوداء

هو مشروع استخراج المعادن من الرمال السوداء لتنمية الساحل الشمالي وإحداث نهضة بجميع المجالات وإقامة مصانع وورش تعتمد على العناصر المستخرجة من الرمال السوداء يوفر الآلاف من فرص العمل، حيث تشهد المحافظة إقامة مشاريع قومية جديدة، منها مصنعى استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس، ومصر واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء.

يجري إنشاء أول مصنعين في كفر الشيخ لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء.

المصنع الأولى على مساحة 80 فدانًا باستثمارات مليار جنيه.

المصنع الثاني على مساحة 35 فدانًا بتكلفة 24 مليون دولار، لاستخلاص 41 عنصرا معدنيا يغذى عددا من الصناعات المهمة.

المشروع يحقق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة ويوفر فرص عمل للشباب، ولا يوجد أي خوف على الاتزان البيئي بالمنطقة.

تم اختيار محافظة كفر الشيخ لإقامة المصنعين لتركز الرمال السوداء بنسب عالية في الساحل الشمالي لها الممتد بطول 118 كيلومترًا، وتم تقدير كميات الرمال السوداء بالمحافظة بحوالي 300 مليون طن.

مدينة الجلود

يوجد في المدينة:

115 وحدة مصنع.

مساحة الوحدة 825م.

مبانى بإجمالى 1000 م بالخدمات.

مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية للتعليم والتدريب.

تستوعب المدرسة 1200 طالب، منهم 400 طالب بالمدرسة و 800 طالب بالمصانع للتدريب العملي.

تعمل المدينة في كافة الصناعات الجلدية ( احذية حريمى ، رجالى ، اطفالى – حقائب حريمى - حقائب مدارس – جاكت جلد – محافظ – أحزمة ).

المشروعات القومية في الإسكندرية

افتتح الرئيس في أغسطس 2020 عددا من المشروعات في نطاق محافظة الإسكندرية بتكلفة 11.5 مليار جنيه وهي كالتالي:

مشروعات خاصة بقطاع البترول.

مشروع بشاير الخير ٢ للإسكان.

محطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

مشروع تطوير محور المحمودية.

في مجال البترول

بلغ حجم الاستثمارات بقطاع البترول والثروة المعدنية نحو 1.16 تريليون جنيه.

وبلغ عدد المشروعات أكثر من 159 مشروعاً.

تم تنفيذ 115 مشروعاً منها، وجار استكمال 44 مشروعاً.

المشروعات الزراعية

انطلقت في عهد الرئيس السيسي، العديد من المشروعات الزراعية كالتالي:

استصلاح المليون ونصف مليون فدان.

إنشاء مركز الزراعة التعاقدية بقرار من الرئيس

مشروع الإنتاج الحيواني والذي يوفر مليون رأس ماشية

مشروع بركة غليون للثروة السمكية

مشروع 100 ألف فدان صوب زراعية

مشروعات تحلية ورفع المياه لمنطقة سيناء

إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره محصول إستراتيجي لمصر، ونال اهتمام الرئيس بشكل كبير.

المشروع القومي الكبير لإنشاء الصوامع والغلال

المشروع القومي لـ تبطين الترع

المشروع القومي للصرف الزراعي المغطي والري الحقلي

المشروع القومي لإنتاج التقاوي

تعميم التلقيح الصناعي في المواشي

إنشاء وتطوير عدد من القناطر مثل تطوير قناطر أسيوط

تطوير مصنع الأسمدة بكوم امبو

إنشاء مجمع الأسمدة في العين السخنة

تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 96%، بإنتاج 1.4 مليار طائر سنويا.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية بنسبة 90% بفضل مشاريع الاستزراع السمكي المختلفة.

أصبحت مصر الأولي على مستوى أفريقيا في الاستزراع السمكي والسابعة عالميا.

تحقيق الإكتفاء الذاتي في البيض والألبان.

تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم بنسبة 60% بفضل مشروع البتلو وتوفير الأمصال واستيراد سلالات بمواصفات ممتازة

وصول المساحات المزروعة من الأقماح إلى 3.4 مليون فدان

تحقيق إنتاج 9 ملايين طن قمح هذا الموسم، وهو ما يعد إنجاز عظيم نتيجة جهود جبارة في كل المحاور الزراعية



المشروع القومى لـ تبطين الترع

تبلع أطوال الترع في مصر 33 ألف كيلو من الإسكندرية إلى أسوان.

يستهدف المشروع تبطين 20 ألف كم على مرحلتين.

المرحلة الأولى 7000 كم وتنتهي في منتصف 2022.

بلغت تكلفته 68 مليار جنيه، حتى عام 2024.

يحقق وفرًا فى مياه الرى بحوالى 5 مليارات متر مكعب سنويًا.

تم تبطين أطوال تصل إلى 1698 كم 20 محافظة حتى يناير 2021 بتكلفة 3 مليار جنيه.

قناة السويس

حققت قناة السويس ارتفاعا فى عدد السفن المارة من 1731 أبريل 2020 إلى 1840 في أبريل العام الجارى.

وصلت حمولة السفن إلى 1100 ملايين طن.

ووصل عائد القناة 551 مليون دولار بدلا من 476 مليون دولار في العام الماضي.

قطاع الكهرباء

دعم الرئيس السيسى قطاع الكهرباء، بما ساهم في تحقيق إنجازات ضخمة وتطوير بالمنظومة وإحداث نقلة نوعية فيها،وهو ما نستعرضه في التالي: