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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

همم للقمم.. كيف يفتح ملتقى قصور الثقافة آفاقًا جديدة لمواهب الأطفال؟

همم للقمم
همم للقمم
محمود زيدان

تتواصل جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، في دعم المبدعين من ذوي الهمم وتعزيز دمجهم المجتمعي، من خلال انطلاق فعاليات ملتقى الطفل الثاني «همم للقمم» الذي يمثل منصة ملهمة لاكتشاف الطاقات الواعدة.

 وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هبة كمال، مدير عام التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن ملتقى الطفل الثاني «همم للقمم» يحمل رسالة إنسانية وثقافية تستهدف اكتشاف مواهب الأطفال من ذوي الهمم ورعاية قدراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والتعبير عن أنفسهم.

11 ورشة فنية متنوعة

وأوضحت، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الملتقى، المقام تحت رعاية وزارة الثقافة، يتضمن 11 ورشة فنية متنوعة، تشمل الكونكريت والخرز والمشغولات الورقية، إلى جانب مشاركة فرق فنية على مدار خمسة أيام، من بينها فريق كورال يضم موهوبين من ذوي الهمم.

وأضافت أن الدورة الثانية تشهد توسعًا في المشاركات والأنشطة، بما يعزز ثقة الأطفال بأنفسهم ويدعم دمجهم مع أقرانهم من خلال الفنون، مؤكدة حرص وزارة الثقافة على توفير بيئة آمنة تتيح لجميع الأطفال إبراز طاقاتهم دون تمييز.

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