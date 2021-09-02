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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سنوات من الإنجازات والتطوير في قطاع الطاقة.. المتحدث باسم وزارة الكهرباء يكشف الكواليس

أيمن حمزة
أيمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أننا دائماً و أبداً نسعي إلى استقرار توزيع الكهرباء ، مضيفاً أنه في فصل الصيف بنواجه دائماً زيادة الاحمال الموجودة.

 

وأوضح "أيمن حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه تم الوصول حتى الأن إلى ما يقرب من حوالي 34 ميجاوات وذلك لم نصل له من قبل ، موضحاً أنه في عام 2014 كان اقصى حمل وصلنا له كان حوالي 24 ألف ميجا وات و كان يوجد تخفيف أحمال وصل في أحد الايام إلى 6000 ميجا. 

 

وأكد الدكتور أيمن حمزة، أنه بالرغم من أن أقصى حمل وصل إلى 34 ميجاوات ،إلى أن، وكان يوجد أيضاً كان يوجد إحتياطي يتخطى الـ 11350 ميجاوات، وكان يوجد أيضاً تصدير للطاقة الكهربائية لدول الجوار مثل الأردن أو ليبيا او السودان .

 

وتابع “ أن كل رجال الكهرباء من قياداتها و عاملينها و مهندسينها حرصين جداً على تقديم خدمة الكهرباء على أعلى مستوي ، وأن وجد أى أعطال او مشاكل تكون فرق الطوارق تكون متواجدة لإصلاحها 24 ساعة". 

وفي سياق أخر، قال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، على خلفية رفع الكفاءة الكهربائية ببني سويف لمواكبة الأحمال الزائدة ، إن الهدف هو استقرار التوزيعة الكهربائية ، مع وجود احتياطي جيد من الكهرباء في مصر، يلبي كافة احتياجات المستقبل .

وأضاف الدكتور أيمن حمزة ، أن أعمال رفع الكفاءة الكهربائية ، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للتوزيع المنظم للشبكة الكهربائية ، واستقرارها .

وتابع : تمت إضافة 1265 كيلو مترا من الخطوط الكهربائية والكبلات ، والمحولات ، بمحافظة بني سويف ى، خلال السبع سنوات الماضية ، إلى جانب مشروعات التنمية والإمداد بالمحافظة ضمن " حياة كريمة "  .

وأردف : نعمل جاهدين لإضافة محولات وكبلات ، وتقديم الخطة على مستوى عالي، وهي من ضمن توجيهات القيادة السياسية ، من أجل تقديم خدمة كهربائية على أعلى مستوى .

وأكمل : حريصون على جاهزية الشبكات الكهربائية ، وتوفير برامج للصيانة على مدار العام ، طبقا للاحتياجات ، والتأكد من قدرة الشبكات على تلبية الاحتياجات المطلوبة ، وبرامج النظافة والعزل الكهربائي ، مع قدوم شهر الشتاء ، ونستقبل أية شكاوى أو أعطال من الموطنين على الخط الساخن   121.

وزارة الكهرباء الكهرباء فصل الصيف للطاقة الكهربائية ليبيا السودان

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