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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتحضر للأخضر.. استمرار حملات التشجير في أسيوط

تشجير الشوارع بأسيوط
تشجير الشوارع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات التشجير والتوعية بالحفاظ على البيئة من التلوث بكافة أشكاله بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

 

 وأشار إلى إنه تم تنظيم عدة حملات تشجير وتوعية بقرى مركز ساحل سليم بمشاركة إدارة البيئة بالمحافظة ومسئولي البيئة بالمراكز والأحياء.

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وأضاف المحافظ - في تصريحات صحفية اليوم – أنه تم تنظيم حملة تشجير مكبرة بقرى مركز ومدينة ساحل سليم استهدفت المؤسسات التعليمية والمدارس وبعض الجهات الحكومية والشوارع والميادين تحت إشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبمشاركة مسئولي البيئة والتشجير بإدارة البيئة بالمحافظة وتم زراعة العشرات من الأشجار وتوزيع المطويات للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على الأشجار والتوسع في زراعتها بشوارع وميادين القرى والمراكز وبكافة المؤسسات.


وأوضح رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم استهداف أغلب مدارس المدينة وبعض مدارس القرى وتم تنفيذ فعاليات نظافة وتوعية وتشجير لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستعانة بمعدات المركز وذلك ضمن خطة المحافظة للتوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين فضلًا عن توعية أصحاب المحلات والمنشأت بضرورة الحفاظ على البيئة والاهتمام بالتشجير والالتزام بالاشتراطات البيئية في الحفاظ على البيئة.

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