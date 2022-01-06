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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عائق وحيد .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة العامري فاروق لمجلس الأهلي

العامري فاروق
العامري فاروق

فجر الإعلامي أحمد شوبيرمفاجأة بشأن تنفيذ حكم عودة العامري فاروق لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي.

وقال شوبير خلال حديثه عبر إذاعة أون تايم سبورت: "وزارة الشباب والرياضة صدقت على تنفيذ القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري باعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي ولكن يبقى قرار اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "هل اللجنة الأولمبية ستعتمد القرار فورًا أم أنه يجب أن يكون هناك حكم صادر من مركز التسوية والتحكيم؟، ما أؤكده أن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي مع إيقاف التنفيذ حتى هذه اللحظة وعلمت من مصدر مطلع إنه يجب حسم الموقف من اللجنة الأولمبية والتى قد تتيح الأمر إلى مركز التسوية والتحكيم".

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم ٢٦ نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة قرارا معتمدا بتنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.

كان العامري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوى، وطلب العامري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار. 

و أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن انضمامه للعامري فاروق في دعواه وطلباته؛ احترامًا وتقديراً لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العامري ثقتها بأكثر من 19 ألف صوت.

 


 

احمد شوبير العامري فاروق النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة اللجنة الاولمبية

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