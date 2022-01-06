الصفقة الثانية.. 5 معلومات عن الجامبي سايكو مهاجم الاسماعيلي الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي عن ثاني صفقاته بضم الجامبي سايكو كونتي حتى عام 2026.



ونجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى إتمام التعاقد مع اللاعب الجامبى سايكو كواكا لاعب ومهاجم السكة الحديد الذى ينافس بالدورى المصرى فى القسم الثانى مقابل 800 ألف جنيه لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وتعتبر صفقة سايكو الثانية فى الميركاتو الشتوي بعدما نجح الإسماعيلى فى التعاقد مع المهاجم البوليفى كارميلو كأولى الصفقات الشتوية لقلعة الدراويش من أجل تحسين النتائج التى ظهرت متراجعة منذ بداية الموسم.



صدى البلد يستعرض أبرز 5 معلومات عن المهاجم الحديد لقلعة الدراويش الجامبي سايكو. مواليد .. 1995 وعنده 26 عاما مثل فرق مصرية من قبل وهى المقاولون العرب والسكة الحديد.



شارك سايكو مع السكة الحديد هذا الموسم في ١٠ مباريات احرز ٦ اهداف وصنع ثلاثة.



لاعب دولي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين دوليتين يشغل مركز الجناح الايمن و مركز خط وسط مهاجم و يجيد ايضا اللعب بمركز الباك الايسر وكان مركزه الاساسي في فريقه في جامبيا قبل انتقاله للمقاولون العرب.



ورحب الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتيني "خوان براون" واللجنة الفنية التى ضمت حماده المصري بجانب محمود حسن وأشرف خضر بضم اللاعب في ظل قدراته الفنية الكبيرة. وأبدى اللاعب مرونة كبيرة في الإنضمام لصفوف الدراويش باعتباره أحد أكبر الأندية في الوطن العربي ويتمتع بظهير جماهيري كبير. ويتطلع مجلس الإدارة لإبرام مزيد من الصفقات بالجانب الهجومي، سعيا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق وإستغلال أنصاف الفرص بما يسهم في تحسن ترتيب الفريق ووضعه بمكانته المستحقة بين أندية الكبار



