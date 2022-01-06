مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال مروره بجوار عمود إنارة بالجيزة

لقي شخص مصرعه صعقاً بالكهرباء في مركز الصف جنوب الجيزة، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد بمصرع عامل في منطقة الصف.



وبإجراء التحريات بقيادة العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أنه في العقد الثالث من العمر، عامل، وأثناء مروره بإحدى أعمدة الإنارة لقي مصرعه في الحال.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز الصف، أنه تبين عدم وجود شبة جنائية في الحادث وأن العامل لقي مصرعه بسبب الكهرباء.



تم نقل الجثة بثلاجة مستشفى الصف المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة في الجيزة التى تولت التحقيقات.