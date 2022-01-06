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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان | 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد ..3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري بدون تسلسل للملكية المسجلة

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

 

 

وفقا للتعديل الجديد.. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية المسجلة

 

كيف تحفظ حقك إذا أجبرك صاحب العمل على الاستقالة؟.. قوى عاملة الشيوخ تجيب

 

الجمع بين المكافأة والمعاش.. 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد | تفاصيل

 

البابا تواضروس: جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أراضيه

 

بطل المناخ.. أصغر متطوع في العمل المناخي يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

 

بعد واقعة فتاة الغربية.. أول رد من البرلمان على جرائم "فبركة الصور والفيديوهات"

 

خالد عيش : قانون العمل أعطي الموظفين حصانة ضد الفصل.. زيادة سنوية 15 % بعد تطبيق الأدنى للأجور.. والسيسي أزاح الستار عن ثوب الصعيد الجديد | حوار

 

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. احذر تقديم بيانات مزورة لترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

توفير فرص عمل أبرزها.. نائب بـ الشيوخ يكشف مزايا تدوير المخلفات الصناعية

 

60 يوما.. وقف الموظف مؤقتا مع صرف أجره حال ارتكابه هذه المخالفات| تفاصيل

 

طاقة النواب: منتدى شباب العالم يؤكد قدرة الدولة لتنظيم الفعاليات رغم كورونا

 

عضو بالشيوخ: القطاع الخاص عمود الاقتصاد وشريك أساسي في التنمية

 

 

الشهر العقاري صاحب العمل الجامعات البابا تواضروس فتاة الغربية منتدى شباب العالم القطاع الخاص

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