بعد واقعة فتاة الغربية.. أول رد من البرلمان على جرائم "فبركة الصور والفيديوهات"

أدانت النائبة، أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد شباب قريتها ، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها .

وأشارت “سلامة” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لافتة إلى أن المادة 25 من القانون نصت على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وطالبت عضو لجنة الإعلام بضرورة تعديل القانون ، وتغليظ عقوبة جرائم الصور المفبركة للتصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم ، مشيرة إلى أن هذا الفعل مخالف للشرع والدين، كما أنه لا يليق بدولة حققت معدلات كبيرة من التقدم والتنمية والمستدامة ، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله.